Продолжительность жизни в России за 120 лет увеличилась почти в 2,5 раза

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Продолжительность жизни в России за последние 120 лет выросла почти в 2,5 раза - с 30 до 73 лет, сообщает Росстат. На этот показатель влияет "счастливость" жизни, а также урбанизация, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

При этом, по данным Росстата, в позапрошлом веке люди на селе жили дольше, чем в городах - 30,6 лет и 29,8 соответственно, а в этом веке соотношение поменялось: теперь в городе средняя продолжительность жизни 73,3 года, а в сельских поселениях - 71,7.

"На эти показатели влияют не только естественные условия жизни - климат, пол, генетика, экология, образ жизни, но и то, насколько "счастливо" живет человек, то есть социально-экономические условия, здравоохранение", - говорит Лебединская.

Кроме того, по ее словам, значимым фактором является и урбанизация. "Это связано с бОльшими доходами городского населения, более высокой степенью доступности медицинской помощи и иных социальных услуг. Влияние этих факторов настолько значительно, что оно компенсирует социальный стресс и экологию", - полагает эксперт.

Она добавляет, что кроме диспропорций в продолжительности жизни городского и сельского населения, ещё больший разрыв существует между мужчинами и женщинами, а также территориальные диспропорции. "Влияние урбанизации проявляется не только в ожидаемой продолжительности жизни, но и в стимулировании смертности и подавлении рождаемости", - отмечает доцент.