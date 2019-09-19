Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T06:59Z
https://ria.ru/20190919/1558832566.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/69/1551686967_0:0:2917:1641_1036x0_80_0_0_caeea646f89ce95d989b17afde9508a6.jpg
РИА Новости

ИИ поможет магазинам в России подстраивать ассортимент под покупателей

03:35 19.09.2019 (обновлено: 06:59 19.09.2019)
5351
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Система "умной" витрины — персонализации ассортимента товаров магазинов под каждого покупателя — появится в России уже в 2021 году, сообщили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы.
Технология "умной" витрины Vitrina Connect принадлежит компании "Витрина А Груп", проект поддержан рабочей группой рынка НТИ "Нейронет". Их концепция "магазин будущего" подразумевает, что с помощью технологий компьютерного зрения будут отслеживаться действия покупателей в торговом зале. Искусственный интеллект будет собирать и анализировать биометрические данные покупателей (пол и возраст), выявлять их эмоциональное состояние, отслеживать время, которое они проводят возле стенда или в какой-то определенной зоне в магазине.
Вся полученная информация о поведении покупателя в магазине в виде обезличенной статистики, а также рекомендации по улучшению сервиса и работе персонала будут передаваться магазину. Владелец торговой точки сможет на основе этой информации оптимизировать работу магазина и персонализировать ассортимент под потребности постоянных покупателей.
"В 2021 году система будет уже тестироваться, и мы надеемся, что к 2022 году система уже будет промышленно использоваться", — рассказала РИА Новости руководитель проекта Vitrina Connect Виктория Попылькова.
Есть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
03:31РИА Новости
Исследование показало, сколько российские семьи в августе потратили на еду
На основе полученных обезличенных данных владельцы магазинов смогут также собрать статистику по покупателям: например, как зависит количество посещений мужчин в группе "35+" по дням недели, как представители этой возрастной группы посещали определенные отделы в течение дня.
"Удобство "умной" витрины заключается в том, что она позволяет оценивать эффективность рекламы в торговой точке, анализировать аудиторию торговой точки и оптимизировать работу персонала в единой системе", — сказал исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семёнов.
Актёр Константин Хабенский на фотосессии сериала Троцкий в рамках Международного рынка аудиовизуального контента MIPCOM в Канне
10 сентября, 13:54Культура
Хабенский заявил, что еда в кинотеатрах - показатель успеха фильма
5410336
Обсудить 5
Здоровье - ОбществоРоссияЭкономика
Рекомендуем
Семья за столом
Продолжительность жизни в России за 120 лет увеличилась почти в 2,5 раза
РИА
Новости
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
В Пулково впервые приземлился Airbus А350
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Генерал Джозеф Данфорд
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
Лента
новостей
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии заявила об усталости от Украины
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Коровы на ферме
Саратовский фермер попал под следствие за убой коров, купленных на грант
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Суд приостановил дело о лишении прав матери избитой в Ингушетии девочки
Танк Т-14 Армата
NI рассказал о советском "супертанке", от которого отказалась Россия
Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
Робот "Федор" во время полета на МКС перевыполнил план, сообщил разработчик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"
17:20Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке
17:19Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
17:18Путин включил Беглова в состав Совета безопасности
17:18Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео
17:18Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
Лента новостейМолния