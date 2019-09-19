ИИ поможет магазинам в России подстраивать ассортимент под покупателей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Система "умной" витрины — персонализации ассортимента товаров магазинов под каждого покупателя — появится в России уже в 2021 году, сообщили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы.

Технология "умной" витрины Vitrina Connect принадлежит компании "Витрина А Груп", проект поддержан рабочей группой рынка НТИ "Нейронет". Их концепция "магазин будущего" подразумевает, что с помощью технологий компьютерного зрения будут отслеживаться действия покупателей в торговом зале. Искусственный интеллект будет собирать и анализировать биометрические данные покупателей (пол и возраст), выявлять их эмоциональное состояние, отслеживать время, которое они проводят возле стенда или в какой-то определенной зоне в магазине.

Вся полученная информация о поведении покупателя в магазине в виде обезличенной статистики, а также рекомендации по улучшению сервиса и работе персонала будут передаваться магазину. Владелец торговой точки сможет на основе этой информации оптимизировать работу магазина и персонализировать ассортимент под потребности постоянных покупателей.

"В 2021 году система будет уже тестироваться, и мы надеемся, что к 2022 году система уже будет промышленно использоваться", — рассказала РИА Новости руководитель проекта Vitrina Connect Виктория Попылькова.

На основе полученных обезличенных данных владельцы магазинов смогут также собрать статистику по покупателям: например, как зависит количество посещений мужчин в группе "35+" по дням недели, как представители этой возрастной группы посещали определенные отделы в течение дня.