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РИА Новости

В ПФР рассказали, можно ли подтвердить трудовой стаж с помощью коллег

03:27 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТерминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россияне могут подтвердить свой трудовой стаж в случае ликвидации организации через ее правопреемника, архив или заручившись поддержкой бывших коллег, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде РФ.
Получить сведения о накопленных пенсионных баллах и страховом стаже можно через личный кабинет на сайте ПФР, Единый портал госуслуг, территориальные органы фонда или через МФЦ. Обнаружив, что какие-либо сведения не были учтены или учтены не в полном объеме, уточнить их можно через работодателя. Это касается периодов работы с 2002 года.
Однако неточности обычно касаются периодов работы до 2002 года, до того как была введена система по учету пенсионных прав, уточнили в ПФР. В этом случае также можно обратиться за подтверждением данных к работодателю периода, за который есть неучтенные сведения.
"Если работодатель, в том числе государственная или муниципальная организация, прекратил свою деятельность, справки, подтверждающие стаж, может выдать его правопреемник, вышестоящий орган или архивная организация, которая располагает необходимыми сведениями", - пояснили в фонде.
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Если документы были утрачены в результате стихийного бедствия, небрежного хранения или умышленно уничтожены не по вине работника, то в качестве подтверждения могут использоваться документы, косвенно подтверждающие стаж или заработок. Согласно письму Минтруда от 27 ноября 2001 года, ими, в том числе, могут быть партийные, комсомольские, профсоюзные билеты, расчетные книжки, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению первичных учетных документов по оплате труда.
Подтвердить стаж также можно показаниями бывших коллег. "Периоды работы… можно установить по показаниям двух и более лиц, у которых трудовые книжки в порядке и которые знали человека по совместной работе", - уточнили в ПФР.
Приводить их в отделение Пенсионного фонда не обязательно – для подтверждения будет достаточно письменного заявления и отсканированных страниц трудовых книжек коллег.
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