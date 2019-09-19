Исследование выявило отношение россиян к рекламе безалкогольного пива

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Большинство (79%) россиян считают рекламу безалкогольного пива рекламой алкоголя, при этом 61% респондентов выступают за ее запрет, показали результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые поступили в распоряжение РИА Новости.

Исследование также показало, что среди россиян моложе 24 лет рекламу безалкогольного пива считают рекламой алкоголя всего две трети (67%), против подобной рекламы они также высказываются реже всех (45%). При этом среди граждан 35—44 лет больше как тех, кто считает рекламу безалкогольного пива рекламой алкоголя (83%), так и тех, кто выступает за ее полный запрет (65%).