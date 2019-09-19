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РИА Новости

Исследование выявило отношение россиян к рекламе безалкогольного пива

03:25 19.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБезалкогольное пиво
Безалкогольное пиво
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Большинство (79%) россиян считают рекламу безалкогольного пива рекламой алкоголя, при этом 61% респондентов выступают за ее запрет, показали результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые поступили в распоряжение РИА Новости.
Согласно данным исследования, 79% россиян считают, что рекламируя безалкогольное пиво, компании однозначно рекламируют алкоголь, 14% опрошенных не связывают рекламу алкогольного пива с рекламой алкоголя. Введение запрета на рекламу безалкогольного пива поддерживает 61% россиян, против — 24%.
Исследование также показало, что среди россиян моложе 24 лет рекламу безалкогольного пива считают рекламой алкоголя всего две трети (67%), против подобной рекламы они также высказываются реже всех (45%). При этом среди граждан 35—44 лет больше как тех, кто считает рекламу безалкогольного пива рекламой алкоголя (83%), так и тех, кто выступает за ее полный запрет (65%).
Исследование проводилось 16—17 сентября среди 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет в 349 населенных пунктах из всех округов России.
Пиво. Архивное фото
3 октября 2018, 15:35РИА Новости
ФАС не поддержит запрет рекламы безалкогольного пива на телевидении
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