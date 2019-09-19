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РИА Новости

"Роскосмос" отправит к МКС модуль, который не могут запустить уже 12 лет

03:23 19.09.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запуск на Международную космическую станцию (МКС) российского многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который ждет отправки на орбиту с 2007 года, намечается в ноябре 2020 года, переносить его на более поздний срок не планируется, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В настоящее время в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (запущен в 1998 году, сделан по заказу США), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
"Запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на МКС запланирован на ноябрь 2020 года, его перенос на более поздний срок не планируется", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что запуск узлового модуля "Причал" намечается в 2021 году, а научно-энергетического - в 2022 году.
Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
01:00РИА Новости
Робот "Федор" во время полета на МКС перевыполнил план, сообщил разработчик
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что топливные баки будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно.
В марте 2019 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в топливных баках были обнаружены микротрещины, связанные с усталостью металла. По его словам, НПО Лавочкина предложило изготовить взамен треснувших новые баки, аналогичные использующимся на разгонном блоке "Фрегат". Но в апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сказал РИА Новости, что решение о замене баков еще не принято.
В модуле "Наука" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле "Звезда").
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Вчера, 13:20РИА Новости
Рогозин выступил за стыковку российского сегмента МКС с китайской станцией
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