Нацпроекты должны учитывать риски природных бедствий, считает эксперт

Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 3 декабря 2018

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Участившиеся крупномасштабные природные бедствия на территории России надо учитывать при составлении национальных проектов, уже сегодня наводнения и пожары приводят к многомиллиардным затратам, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев.

Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься.

"В национальных проектах, в программах социально-экономического развития регионов надо закладывать возможность и целесообразность реагирования на самые актуальные риски", - заявил Фалеев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что без эффективной системы предупреждения ЧС программы развития субъектов окажутся просто невыполненными, потому что в течение ближайших лет "придется интенсивно и постоянно бороться с бедствиями".

Фалеев добавил, что в программе социального развития региона профилактика бедствий с использованием механизмов управления рисками чаще всего отражается декларативно и, соответственно, эффективно не ведется.