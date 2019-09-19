Половина россиян реже пользуются машиной из-за цен на бензин, сообщил ВЦИОМ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Половина россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться машиной, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место возможную высокую стоимость бензина (47%).

Далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).