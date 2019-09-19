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РИА Новости

Половина россиян реже пользуются машиной из-за цен на бензин, сообщил ВЦИОМ

03:19 19.09.2019
1975
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Половина россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться машиной, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место возможную высокую стоимость бензина (47%).
Далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен 17 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Популярные комментарии
Прям стоят брошенные машины, забытые хозяевами. Чушь какая-то.
19 сентября, 11:06
bbug13
2000011
То ли еще будет,ой ой ой!!!
19 сентября, 12:00
Единый Россиянин
1000101
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