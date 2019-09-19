Опрос ВЦИОМ показал, сколько автомобилистов готовы пересесть на велосипед

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 40% автомобилистов в России готовы иногда пересесть на велосипед, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, если бы у тех, кто сам водит автомобиль в своей семье, была возможность вместо машины использовать другой вид транспорта, они бы отдали предпочтение велосипеду (43%). Чаще об этом говорят люди от 25 до 34 лет (44%) и от 35 до 44 лет (56%).

Кроме того, водители были бы готовы пересесть на электрический автомобиль (33%), ему чаще отдают предпочтение молодые люди от 18 до 25 (51%).

Еще 10% назвали электромопед или электроскутер, электросамокат выбрали бы 9%, а электровелосипед - 6%.

Из тех, кто сам водит машину ежедневно или несколько раз в неделю, 22% сказали, что могли бы использовать автомобиль реже. Еще 22% не могут отказаться от частого использования машины, так как их работа связана с вождением и "автомобиль кормит их семью".

Среди причин использования машины респонденты также называли необходимость отвозить детей в школу, садик или на секции (14%), удаленность работы от дома (13%), потребность ездить на автомобиле в магазин или по личным делам (9%) и факторы комфорта и экономии времени (8%).