Опрос ВЦИОМ показал, что более одного автомобиля в семье имеет 18% россиян

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Несколько машин в семье есть у 18% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, автомобиль в семье есть у 67% россиян - этот показатель на 20 пунктов выше результатов 2014 года. При этом в семье у 49% граждан одна машина, а у 18% - несколько. У 33% опрошенных автомобиля нет.

Водят автомобиль в семье преимущественно мужчины (78% против 34% женщин) и люди от 25 до 34 (65%) и от 35 до 44 лет (67%), следует из результатов опроса.

Как указано в исследовании, 70% россиян, у которых есть машина, ездят на ней ежедневно, а в Москве и Петербурге каждый день садятся за руль лишь 55% водителей. Каждый пятый россиянин (21%) ездит на автомобиле несколько раз в неделю, еще 6% - несколько раз в месяц и 3% - раз в месяц и реже.