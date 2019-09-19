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РИА Новости

Опрос ВЦИОМ показал, что более одного автомобиля в семье имеет 18% россиян

03:14 19.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Xray
Автомобиль Lada Xray
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Несколько машин в семье есть у 18% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, автомобиль в семье есть у 67% россиян - этот показатель на 20 пунктов выше результатов 2014 года. При этом в семье у 49% граждан одна машина, а у 18% - несколько. У 33% опрошенных автомобиля нет.
Водят автомобиль в семье преимущественно мужчины (78% против 34% женщин) и люди от 25 до 34 (65%) и от 35 до 44 лет (67%), следует из результатов опроса.
Как указано в исследовании, 70% россиян, у которых есть машина, ездят на ней ежедневно, а в Москве и Петербурге каждый день садятся за руль лишь 55% водителей. Каждый пятый россиянин (21%) ездит на автомобиле несколько раз в неделю, еще 6% - несколько раз в месяц и 3% - раз в месяц и реже.
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