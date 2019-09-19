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РИА Новости

Исследование показало, сколько российские семьи в августе потратили на еду

03:31 19.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЕсть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
Есть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среднестатистическая российская семья в августе 2019 года потратила на продукты питания 20,5 тысячи рублей, или 29,3% своих расходов за прошлый месяц, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Показатель Food Index "Ромира" демонстрирует динамику доли расходов на продукты питания в структуре всех затрат домохозяйства. К расходам на продукты относятся траты и на домашнее, и на внедомашнее потребление, в том числе - в общепите. Оценка основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.
"В августе общие расходы среднестатистической российской семьи составили 70,1 тысячи рублей, из которых доля затрат на продукты питания оказалась равна 20,5 тысячи рублей или 29,3% от общего месячного бюджета", - говорится в исследовании.
С учетом августа среднегодовое значение Food Index составило 31,5%. Холдинг отмечает, что среднемесячные расходы российской семьи в январе-августе 2019 года составляют 67,2 тысячи рублей (против 68 тысяч рублей в среднем за 2018 год), при этом среднемесячные траты на продукты питания с начала текущего года выросли до 21,1 тысячи рублей с 20,8 тысячи в 2018 году.
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Президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в августе 2018 года значение Food Index также опускалось ниже 30%. В 2017 году доля затрат на питание составляла менее 30% в общей корзине расходов россиян в течение трех месяцев - с июля по сентябрь.
"То есть минувший август вряд ли можно назвать беспрецедентным в вопросе снижения затрат на продукты питания, но скорее традиционно сезонным - питание становится доступнее в силу удешевления овощей и фруктов. В этом году холодное лето также способствовало экономии на таких категориях, как вода, пиво, мороженое", - добавил Милехин.
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