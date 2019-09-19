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РИА Новости

Пограничники, пострадавшие при нападении рыбаков из КНДР, госпитализированы

02:43 19.09.2019 (обновлено: 10:42 19.09.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСудна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Все четверо российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного управления СК на транспорте.
"Один с огнестрельным сквозным ранением. Двое прооперированы. Состояние стабильное", — сказал собеседник агентства.
Катер береговой охраны приморских пограничников в Японском море
17 сентября, 20:11Сказано в эфире
Эксперты прокомментировали инцидент с браконьерами в Японском мореПри задержании браконьеров из КНДР в российской акватории Японского моря были ранены трое пограничников. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали о влиянии таких инцидентов на ситуацию в Японском море и способах борьбы с нарушителями.
Во вторник стало известно, что при попытке задержать два судна пострадали четверо российских военных.
Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне России. Пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся незаконной добычей.
Оба судна удалось задержать, однако экипаж одного из них оказал сопротивление. Сейчас машины и людей конвоируют в Находку, всего задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
Вчера, 16:11РИА Новости
Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР
У пострадавших пограничников состояние стабильное, но их еще не доставили в больницы, так как они находятся далеко в море, а погодные условия неблагоприятные.
Российский МИД вызвал временного поверенного в делах КНДР для объяснений. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.
Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В прошлом году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них конфискованы 27.
ФСБ при этом отмечает значительное снижение "подфлажников" — браконьерских судов с российскими экипажами, но под флагами других стран.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
17 сентября, 21:19РИА Новости
Клинцевич прокомментировал инцидент с браконьерами в Японском море
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Задержание браконьеров из КНДРФСБ РФКНДРРоссияПриморский крайБезопасностьПроисшествия
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