Пограничники, пострадавшие при нападении рыбаков из КНДР, госпитализированы

Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Все четверо российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного управления СК на транспорте.

"Один с огнестрельным сквозным ранением. Двое прооперированы. Состояние стабильное", — сказал собеседник агентства.

Во вторник стало известно, что при попытке задержать два судна пострадали четверо российских военных.

Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне России. Пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся незаконной добычей.

Оба судна удалось задержать, однако экипаж одного из них оказал сопротивление. Сейчас машины и людей конвоируют в Находку, всего задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

У пострадавших пограничников состояние стабильное, но их еще не доставили в больницы, так как они находятся далеко в море, а погодные условия неблагоприятные.

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах КНДР для объяснений. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.

Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В прошлом году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них конфискованы 27.