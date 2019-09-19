Треть Бермуд осталась без света перед лицом урагана "Умберто"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 22 тысяч пользователей остались без электричества на Бермудских островах, на которые надвигается ураган "Умберто", следует из данных местного поставщика электричества BELCO.
По данным компании, электроснабжения было нарушено у 22,47 тысячи пользователей.
Всего на островах живут около 65 тысяч человек.
Ранее "Умберто" усилился до второй категории.
"Умберто" - девятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана. Жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах.