Треть Бермуд осталась без света перед лицом урагана "Умберто"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 22 тысяч пользователей остались без электричества на Бермудских островах, на которые надвигается ураган "Умберто", следует из данных местного поставщика электричества BELCO.

По данным компании, электроснабжения было нарушено у 22,47 тысячи пользователей.

Всего на островах живут около 65 тысяч человек.

Ранее "Умберто" усилился до второй категории.