Пенс пообещал поддержку Молдавии в "построении демократии"

Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019

© AP Photo / Matthias Schrader Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс встретился в среду в Вашингтоне с премьер-министром Молдавии Майей Санду и обсудил вопросы развития двусторонних отношений, пообещав Молдавии поддержку в "построении демократии", сообщает пресс-служба вице-президента.

"Лидеры обсудили пути повышения экономического развития и энергетической безопасности республики Молдова. Вице-президент вновь заявил о полной и неизменной поддержке Соединенными Штатами нового правительства республики Молдова и выразил надежду, что оно и впредь будет привержено продолжению реформ… Вице-президент подчеркнул, что США поддерживают молдавский народ в его усилиях по построению более процветающего и демократического будущего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реформы в Молдавии должны включать "своевременное назначение" независимого генерального прокурора, принятие законодательства для обеспечения независимости государственных учреждений, принятие решительных мер по борьбе с коррупцией и проведение свободных и справедливых местных выборов в октябре 2019 года.