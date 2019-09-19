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РИА Новости

СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье

02:11 19.09.2019 (обновлено: 07:02 19.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Приморские следователи подали прокурору ходатайство о передаче дела об избиении подростка-инвалида в колледже Арсеньева из полиции в Следственный комитет, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Аврора Римская.
Местное издание NewsBox24 ранее сообщило о драке в арсеньевском колледже. На кадрах видео драки, которые появились в интернете, видно, что девушка в классе замахнулась на подростка, мальчик увернулся и пытался отбиться руками. После девушка толкнула юношу в угол и ударила ногой в голову. Как сообщают местные СМИ, по предварительной информации, мальчик получил сотрясение мозга. Прокуратура региона ранее сообщила, что у избитого подростка есть инвалидность. В полиции начали проверку инцидента, ситуация находится на контроле детского омбудсмена в Приморье.
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"В связи с общественным резонансом следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю прокурору города Арсеньева направлено ходатайство о передаче материалов доследованной проверки из органов полиции в органы Следственного комитета", — рассказала Римская.
По данным местной полиции, между первокурсниками произошел конфликт. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и персонал учебного заведения, провели с учащимися, их законными представителями и педагогами профилактические беседы. 16-летний подросток направлен на медицинское освидетельствование для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Избитый первокурсник колледжа до этого проходил школьную программу на домашнем обучении.
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