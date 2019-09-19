СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Приморские следователи подали прокурору ходатайство о передаче дела об избиении подростка-инвалида в колледже Арсеньева из полиции в Следственный комитет, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Аврора Римская.

"В связи с общественным резонансом следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю прокурору города Арсеньева направлено ходатайство о передаче материалов доследованной проверки из органов полиции в органы Следственного комитета", — рассказала Римская.

По данным местной полиции, между первокурсниками произошел конфликт. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и персонал учебного заведения, провели с учащимися, их законными представителями и педагогами профилактические беседы. 16-летний подросток направлен на медицинское освидетельствование для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Избитый первокурсник колледжа до этого проходил школьную программу на домашнем обучении.