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РИА Новости

В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

02:06 19.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в среду по телефону отношения двух стран, а также предстоящую встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил РИА Новости, что встреча президентов США и Украины на полях Генеральной ассамблеи может пройти между 23 и 26 сентября.
"Вице-президент поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским… и обсудил с ним предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении пресс-службы вице-президента США.
По ее данным, Пенс в разговоре также "подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины" и высоко оценил новую украинскую администрацию "за ее смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ, а также выразил полную поддержку этих усилий со стороны США".
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Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
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Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийООНСШАУкраинаВ мире
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