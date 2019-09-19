В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в среду по телефону отношения двух стран, а также предстоящую встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил РИА Новости, что встреча президентов США и Украины на полях Генеральной ассамблеи может пройти между 23 и 26 сентября.

"Вице-президент поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским… и обсудил с ним предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении пресс-службы вице-президента США.

По ее данным, Пенс в разговоре также "подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины" и высоко оценил новую украинскую администрацию "за ее смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ, а также выразил полную поддержку этих усилий со стороны США".