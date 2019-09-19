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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Китай предложили СБ ООН свою резолюцию по деэскалации в Идлибе

01:03 19.09.2019 (обновлено: 08:50 19.09.2019)
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© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of IdlibАвиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
ООН, 19 сен — РИА Новости. Россия и Китай предложили Совбезу ООН свой вариант резолюции по прекращению огня в Идлибе.
Согласно документу, она начнет действовать с полуночи 20 сентября, но не будет распространяться на операции против террористов.
Проект могут рассмотреть в четверг.
Тогда же ожидается и обсуждение варианта совместной резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, согласно которому все стороны должны будут прекратить огонь 21 сентября в полдень.
Документ призывает также к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа.
В свою очередь, дипломатический источник рассказал РИА Новости, что этот проект вызвал споры между США и Россией.
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Ситуация в Идлибе

Мухафаза Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*. На территории провинции в соответствии с договоренностями, достигнутыми в 2017 году Россией, Турцией и Ираном, расположена зона деэскалации конфликта.
Летом в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а второго августа в провинции вступил в силу "режим прекращения огня".
Командование вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по "сочинскому договору".
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Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России
Речь идет о документе, подписанному между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.
Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.
В ходе трехсторонней встречи с Турцией и Ираном в Анкаре 16 сентября Владимир Путин констатировал, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций, что вызывает беспокойство.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСовет Безопасности ООНКитайООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Проект Бельгии, Германии и Кувейта имеет целью прекращение действий сирийской армии добивающей бандитов. Чьи уши из него торчат, тоже понятно. Проект России и Китая будут блокировать те, кому выгодно сохранять Сирию горячей точкой на неопределённое время, для чего нужно вывести террористов из под удара сирийской армии.
19 сентября, 03:25
lizander_57 Лизандер
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