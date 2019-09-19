Россия и Китай предложили СБ ООН свою резолюцию по деэскалации в Идлибе

ООН, 19 сен — РИА Новости. Россия и Китай предложили Совбезу ООН свой вариант резолюции по прекращению огня в Идлибе.

Согласно документу, она начнет действовать с полуночи 20 сентября, но не будет распространяться на операции против террористов.

Проект могут рассмотреть в четверг.

Тогда же ожидается и обсуждение варианта совместной резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, согласно которому все стороны должны будут прекратить огонь 21 сентября в полдень.

Документ призывает также к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа.

В свою очередь, дипломатический источник рассказал РИА Новости, что этот проект вызвал споры между США и Россией.

Ситуация в Идлибе

Мухафаза Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*. На территории провинции в соответствии с договоренностями, достигнутыми в 2017 году Россией, Турцией и Ираном, расположена зона деэскалации конфликта.

Летом в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а второго августа в провинции вступил в силу "режим прекращения огня".

Командование вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по "сочинскому договору".

Речь идет о документе, подписанному между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.

Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.

В ходе трехсторонней встречи с Турцией и Ираном в Анкаре 16 сентября Владимир Путин констатировал, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций, что вызывает беспокойство.