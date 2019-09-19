Кабмин рассмотрит законопроекты о бюджетах ПФР, ФСС и ФОМС до 2022 года

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроекты о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.