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РИА Новости

Кабмин рассмотрит законопроекты о бюджетах ПФР, ФСС и ФОМС до 2022 года

00:45 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроекты о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании обсудят проекты ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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