Концерт к 50-летию "Песняров" пройдет в белорусском посольстве в Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Праздничный концерт, посвящённый 50-летию деятельности ансамбля "Песняры" пройдет в четверг в деловом и культурном комплексе белорусского посольства в России.

Советский ансамбль "Песняры" был создан Владимиром Мулявиным в 1969 году в Минске, песни "Песняров" "За полчаса до весны", "Вологда", "Беловежская пуща", "Олеся", "Березовый сок", "Косил Ясь конюшину" и многие другие в золотой фонд отечественной музыки.

"Ансамбль "Песняры" сегодня, как и в былые годы - это коллектив единых по духу личностей, исповедующих особенный и неповторимый музыкальный стиль, образ мышления, состояние души, продолжающих традиции основателя и руководителя "Песняров" Владимира Георгиевича Мулявина", - говорится в сообщении.

На вечере прозвучат известные хиты "Песняров", а также новые песни, кроме того в культурном комплексе пройдет фотовыставка "Песнярам 50" с профессиональными и любительскими фотографиями коллектива разных лет и с материалами, которые предоставили фанклубы из разных стран.