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РИА Новости
Культура

Концерт к 50-летию "Песняров" пройдет в белорусском посольстве в Москве

00:40 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Коктыш / Перейти в фотобанкВладимир Мулявин, художественный руководитель ВИА "Песняры"
Владимир Мулявин, художественный руководитель ВИА Песняры
© РИА Новости / Евгений Коктыш
Перейти в фотобанк
Владимир Мулявин, художественный руководитель ВИА "Песняры"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Праздничный концерт, посвящённый 50-летию деятельности ансамбля "Песняры" пройдет в четверг в деловом и культурном комплексе белорусского посольства в России.
Советский ансамбль "Песняры" был создан Владимиром Мулявиным в 1969 году в Минске, песни "Песняров" "За полчаса до весны", "Вологда", "Беловежская пуща", "Олеся", "Березовый сок", "Косил Ясь конюшину" и многие другие в золотой фонд отечественной музыки.
"Ансамбль "Песняры" сегодня, как и в былые годы - это коллектив единых по духу личностей, исповедующих особенный и неповторимый музыкальный стиль, образ мышления, состояние души, продолжающих традиции основателя и руководителя "Песняров" Владимира Георгиевича Мулявина", - говорится в сообщении.
На вечере прозвучат известные хиты "Песняров", а также новые песни, кроме того в культурном комплексе пройдет фотовыставка "Песнярам 50" с профессиональными и любительскими фотографиями коллектива разных лет и с материалами, которые предоставили фанклубы из разных стран.
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Погиб экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
"Песняры" распались в 1998 году. В 2003 году скончался основатель коллектива Мулявин. После раскола коллектива, официальным приемником бренда считается белорусский государственный ансамбль "Песняры" под руководством Шарапова.
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КультураПеснярыМоскваРоссия
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