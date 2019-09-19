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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила о незначительном увеличении площади лесных пожаров

00:38 19.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась до 41 гектара, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили два лесных пожара на площади 11 гектаров.
"На 00.00 мск 19 сентября на территории РФ действовало два лесных пожара на площади 41 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Работы по активному тушению вели в Крыму на площади в 41 гектар.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 18 сентября, в России ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 48 гектаров.
Ликвидация лесных пожаров
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