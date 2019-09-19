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РИА Новости

Суд в Москве рассмотрит заявление о банкротстве Дмитрия Ананьева

00:37 19.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Ананьев
Председатель правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы проверит обоснованность заявления зерновой компании "Настюша", требующей признать банкротом бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева.
На предыдущем заседании в июле представитель "Настюши" сообщил, что компания просит обанкротить Ананьева по упрощенной процедуре, минуя стадию реструктуризации долгов.
Заявитель мотивировал свое ходатайство тем, что должник находится за пределами России и план реструктуризации, по его мнению, представлять не будет. В то же время имущество, необходимое для возмещения расходов на банкротство, у Ананьева имеется, отметил представитель "Настюши".
Суд в рамках дела о взыскании с экс-руководителей ПСБ более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на активы Ананьева - три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета, самолет Bombardier Challenger 650.
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
13 сентября, 14:13РИА Недвижимость
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Представитель конкурсного управляющего "Настюши" Антона Никеева ранее говорил в суде, что требования к должнику основаны на двух судебных актах Девятого арбитражного апелляционного суда, взыскавшего в марте с Ананьева в пользу зерновой компании около 2,8 миллиарда рублей.
Ананьев пытался отменить определение о возбуждении дела о банкротстве, ссылаясь на его неподсудность московскому суду, так как он зарегистрирован в Салехарде (ЯНАО). Однако вышестоящие инстанции, включая Верховный суд России, его жалобы отклонили.
По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ. С конца 2017 года ПСБ проходил процедуру санации через УК Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе ПСБ создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка - Росимущество.
Группа "Настюша" - крупная в прошлом сельскохозяйственная и пищевая компания с активами в России и Казахстане. Арбитраж Москвы в феврале 2018 года признал "Настюшу" банкротом.
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Центральный Банк РФПромсвязьбанкДмитрий АнаньевАлексей АнаньевРоссияПроисшествия
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