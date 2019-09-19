Осужденный Устинов не знал, кто такой Голунов, рассказала омбудсмен Москвы

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева после встречи с осужденным за применение насилия к полицейскому Павлом Устиновым рассказала, что он не знал, кто такой Иван Голунов.

В среду Потяева посетила 4-й следственный изолятор, где пообщалась Устиновым.

"Он, по-моему, сам искренне говорил со мной, что он оказался на этой территории случайно. О мероприятии, которое там проходило, он в принципе не знал",- сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека.

Она добавила, что когда сказала Устинову, что он "второй Голунов", тот не знал, о ком речь. Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но позже уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили. Двух генералов полиции после того лишили постов.

"Когда я ему сказала, что вы у нас второй Иван Голунов, за которого сегодня вступаются все: общественники, культурные и политические деятели. А он говорит: "А кто такой Иван Голунов?" Я говорю: "Вы серьезно?" А он отвечает, что он не в курсе, вроде как не читал. Я поняла, что есть слова правды в том, что, действительно, он не причастен к политическим акциям и на этом месте оказался случайно", - рассказала Потяева.

Она заявила, что будет добиваться пересмотра дела Устинова. Ранее в среду Потяева сообщала, что в четверг обсудит дело Устинова с федеральным уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

"Я сегодня отправила в прокуратуру свое письмо, ходатайство с тем, чтобы была проверена та доказательная база, которая рассматривалась на суде, и проинформировали бы меня по итогам проверки", - сказала московский омбудсмен.

Тверской суд Москвы в понедельник дал Устинову 3,5 года колонии за применение насилия к омоновцу 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него шесть лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.