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РИА Новости

Осужденный Устинов не знал, кто такой Голунов, рассказала омбудсмен Москвы

00:35 19.09.2019 (обновлено: 07:12 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева после встречи с осужденным за применение насилия к полицейскому Павлом Устиновым рассказала, что он не знал, кто такой Иван Голунов.
В среду Потяева посетила 4-й следственный изолятор, где пообщалась Устиновым.
"Он, по-моему, сам искренне говорил со мной, что он оказался на этой территории случайно. О мероприятии, которое там проходило, он в принципе не знал",- сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека.
Она добавила, что когда сказала Устинову, что он "второй Голунов", тот не знал, о ком речь. Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но позже уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили. Двух генералов полиции после того лишили постов.
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"Когда я ему сказала, что вы у нас второй Иван Голунов, за которого сегодня вступаются все: общественники, культурные и политические деятели. А он говорит: "А кто такой Иван Голунов?" Я говорю: "Вы серьезно?" А он отвечает, что он не в курсе, вроде как не читал. Я поняла, что есть слова правды в том, что, действительно, он не причастен к политическим акциям и на этом месте оказался случайно", - рассказала Потяева.
Она заявила, что будет добиваться пересмотра дела Устинова. Ранее в среду Потяева сообщала, что в четверг обсудит дело Устинова с федеральным уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
"Я сегодня отправила в прокуратуру свое письмо, ходатайство с тем, чтобы была проверена та доказательная база, которая рассматривалась на суде, и проинформировали бы меня по итогам проверки", - сказала московский омбудсмен.
Тверской суд Москвы в понедельник дал Устинову 3,5 года колонии за применение насилия к омоновцу 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него шесть лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 17:16РИА Новости
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За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновТатьяна ПотяеваМоскваРоссияПроисшествия
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