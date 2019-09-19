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РИА Новости

Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом

00:33 19.09.2019 (обновлено: 11:55 19.09.2019)
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© Depositphotos / grinvaldsДевушка курит электронную сигарету
Девушка курит электронную сигарету
© Depositphotos / grinvalds
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпингом, сообщает телеканал CTV.
У пациента школьного возраста в городе Лондон (провинция Онтарио) обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей. Его подключили к системе жизнеобеспечения. Он курил электронные сигареты почти ежедневно, и других проблем со здоровьем у него не было.
"Не было других причин. <...> Единственная проблема, которую выявили, это то, что он курил электронные сигареты. Насколько мы знаем, это первый случай заболевания, связанного с вейпингом, в Канаде", — заявил доктор Кристофер Маки.
В этот же день власти Онтарио пообещали, что начнут отслеживать влияние вейпинга на здоровье. Министр здравоохранения провинции Кристин Эллиотт выпустила приказ, обязующий все общественные больницы в Онтарио предоставлять статистику о легочных заболеваниях, связанных с вейпингом.
Электронная сигарета
Вчера, 01:56РИА Новости
Нью-Йорк первым в США запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками
В США недавно зафиксировали седьмой случай "смерти от вейпа". Вероятная причина заболеваний — масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники Минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно.
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Здоровье - ОбществоКанадаСШАВ мире
Популярные комментарии
У нас 50% школьников благодаря вейпам уже курят, а через 5 лет доля курящих среди детей будет ещё больше - процентов 80. Запрещать нужно эту гадость пока не поздно.
19 сентября, 06:03
СССергей Смирнов
34300213
Один на млрд? Хороший результат по сравнению с сигаретами!) Сосисками травятся чаще...
19 сентября, 04:35
патриот бывший
1330004
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