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РИА Новости

Устинов не жалуется на условия в СИЗО, сообщила омбудсмен Москвы

00:31 19.09.2019 (обновлено: 07:12 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Актер Павел Устинов, получивший 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве, не жалуется на условия содержания в 4-м следственном изоляторе, сообщила РИА Новости посетившая его уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Он находится в камере на десять человек. Все там так же, как и он, бывшие военнослужащие или сотрудники силовых структур. Общение нормальное, никаких жалоб от него не поступило", - сказала она.
Тверской суд Москвы в понедельник дал Устинову 3,5 года колонии за применение насилия к омоновцу 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него шесть лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 20:19Радио Sputnik
Названа дата рассмотрения Мосгорсудом жалобы на приговор Устинову
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновМоскваРоссияПроисшествия
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