Устинов не жалуется на условия в СИЗО, сообщила омбудсмен Москвы

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Актер Павел Устинов, получивший 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве, не жалуется на условия содержания в 4-м следственном изоляторе, сообщила РИА Новости посетившая его уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Он находится в камере на десять человек. Все там так же, как и он, бывшие военнослужащие или сотрудники силовых структур. Общение нормальное, никаких жалоб от него не поступило", - сказала она.

Тверской суд Москвы в понедельник дал Устинову 3,5 года колонии за применение насилия к омоновцу 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него шесть лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.