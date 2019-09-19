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РИА Новости

Госдума в четверг обсудит кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты

00:27 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг обсудит кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы несколько кандидатур для назначения на должность аудиторов Счетной палаты, ГД обсудит их назначение в четверг. По словам Володина, на посты аудиторов предлагаются кандидатуры Валерия Богомолова ("Единая Россия"), Андрея Перчяна ("Справедливая Россия"), Данила Шилкова (ЛДПР) и Сергея Штогрина (КПРФ).
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании среду единогласно поддержал предложенные кандидатуры. Позднее первый вице-спикер Иван Мельников сообщил журналистам о положительном решении Совета Думы по этому вопросу.
Как отметил Володин, фракции вдумчиво подошли к выбору кандидатур и президент поддержал всех из предложенных кандидатов. Володин подчеркнул, что "решение, принятое президентом, совпадает с видением кандидатур политическими фракциями и Советом Государственной думы".
Президент РФ Владимир Путин
17 сентября, 13:27РИА Новости
Путин внес на рассмотрение ГД кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты
В состав Счетной палаты входят председатель, его заместитель и 12 аудиторов, назначаемых сроком на 6 лет. Председатель и половина аудиторов назначаются на должность Госдумой, заместитель и вторая половина — Советом Федерации.
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Госдума РФСчетная палата РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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