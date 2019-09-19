Лукашенко вынес взыскания чиновникам после инцидента педагога с учеником

МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной из одной из школ Гомеля учительницы после конфликта с четвероклассником, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Ранее в интернете появилась запись, снятая на мобильный телефон в одной из школ Гомеля, на которой учитель нецензурно кричит на четвероклассника, подняв над ним парту. Позже учитель пояснила, что конфликт на уроке произошел из-за подножки и брошенного ей в спину бумажного стаканчика. После огласки инцидента педагог была уволена.

Между тем мнения в белорусском обществе разделились: часть поддерживала решение администрации школы и района об увольнении учителя, заявляя о недопустимости работы таких педагогов с детьми, другая часть критиковала поспешное решение об увольнении, обвиняя в невоспитанности семью ребенка и в целом современных детей в неуважении учителей. В среду вечером стало известно, что учитель восстановлена в должности.

"Восстановление педагога в 15-й школе Гомеля - это прямое поручение главы государства. Узнав о произошедшем инциденте, президент затребовал немедленный доклад о ситуации, ну а вникнув в подробности, отреагировал очень эмоционально и жестко", - сообщила "Комсомольской правде в Беларуси" пресс-секретарь президента Эйсмонт.

Она напомнила, что ранее глава государства, "педагог по специальности, работавший в школе", говорил о необходимости дисциплины в школе, о роли и родителей, и учителей, а также о том, что в школе нельзя устраивать "беспредел".

"Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе. Возмутил президента и черствый, равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека, когда, разобравшись совершенно поверхностно, а может, и вообще не разобравшись, увольняют специалиста с 35-летним стажем, который до этого ни разу не дал повода усомниться в своей порядочности", - продолжила пресс-секретарь.

По ее словам, приняты жесткие решения о наказании должностных лиц.

"За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц гомельского обл- и горисполкома", - сообщила Эйсмонт.