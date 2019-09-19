В Брюсселе пройдут трехсторонние консультации по газу России, ЕК и Украины

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Третий раунд трехсторонних консультаций по газу между Россией, Еврокомиссией (ЕК) и Украиной, где стороны обсудят судьбу транзита российского газа через Украину после 2019 года, пройдет в четверг, 19 сентября, в Брюсселе. Россию на переговорах будут представлять министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, Еврокомиссию - вице-президент ЕК Марош Шефчович, а Украину - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

История нынешних трехсторонних обсуждений растянулась больше чем на год, но встреч на уровне министров за это время было всего две, а Миллер после завершения первой из них подчеркивал, что трехсторонние "консультации" не носят статуса переговоров между компаниями.

Первая трехсторонняя встреча прошла в июле 2018 года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года. Вторая встреча состоялась в январе этого года. Никаких конкретных договоренностей на ней, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему транзита.

Предложения сторон

По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы - быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет. Еще 30 миллиардов кубов будет доступно для бронирования другими компаниями или "Газпромом" для краткосрочных контрактов.

Российская сторона по итогам второго раунда консультаций подчеркивала, что для согласования условий контракта Украина должна обосновать его коммерческую привлекательность, представить план управления своей ГТС после 2019 года, а также "Газпром" и "Нафтогаз" должны урегулировать споры в международных арбитражах. Новак в июне говорил, что Россия предложила Украине продлить действующий контракт на транзит газа на существующих условиях на год.

Пути транзита

К нынешним консультациям стороны подошли с несколько изменившимися условиями. Прежде всего, неожиданной корректировке подверглись пути экспорта российского газа в Европу.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel, который тоже принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит газа через Украину.

По словам Новака, ситуация с Opal будет учитываться на предстоящей трехсторонней встрече. Глава "Нафтогаза" уже заявил, что газотранспортные системы Украины и Словакии готовы помочь "Газпрому" в доставке нужных объемов газа в Европу.

Выпавшие из-за ограничения прокачки по Opal объемы газа "Газпром" мог бы перенаправить в газопровод Eugal, который должен будет на суше принять газ строящегося "Северного потока-2". Однако, как пояснял РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, есть вероятность, что возможность "Газпрома" использовать Eugal также будет ограничена: в таком случае и "Северный поток", и "Северный поток-2" будут загружены примерно на 70% от совокупной мощности, а транзит через Украину сохранится на уровне 30-50 миллиардов кубометров.

"Северный поток-2" сейчас построен уже больше чем на 80%, но проект пока так и не получил разрешение на строительство от Дании, поэтому пока что это момент неопределенности в обсуждениях по транзиту.

Подготовка запасов

На фоне существующей пока неопределенности с будущим транзита стороны активно ведут закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). Так, Миллер заявлял, что целевой объем газа, который "Газпром" до конца 2019 года закачает в ПХГ в Европе - не менее 11,4 миллиарда кубометров, что более чем вдвое превышает прошлогодний уровень.

"Если у нас будет возможность закачать еще большие объемы, то мы закачаем еще большие объемы. Мы закачаем столько, сколько мы сможем закачать", - подчеркивал глава "Газпрома".

"Нафтогаз" придерживается той же стратегии. Глава компании Андрей Коболев в преддверии трехсторонки заявил, что запасы газа в ПХГ Украины на 4 миллиарда кубометров выше прошлогодних и достигли 19,5 миллиарда кубометров. В мае он говорил, что Украине на случай прекращения транзита российского газа в 2020 году надо будет к этой зиме накопить в ПХГ около 20 миллиардов кубометров газа.

При этом "Нафтогаз" во вторник сообщил, что подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года. Поставщик не называется. Компания также отметила, что рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа в новом году и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.

Параллельно на Украине произошли важные шаги в работе по выделению газотранспортной системы из "Нафтогаза", чего ожидает от страны ЕС. Кабмин Украины в среду одобрил план отделения оператора газотранспортной системы и завершить процесс планируется до конца года. Создание компании-оператора дает возможность "Газпрому" вести переговоры с ней, продолжая вести спор по транзитному контракту в судах с "Нафтогазом".