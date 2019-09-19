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РИА Новости

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске

00:10 19.09.2019 (обновлено: 11:18 19.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в Ижевске заседание военно-промышленной комиссии, примет участие во Всероссийском форуме оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников".
"Президент России совершит рабочую поездку в Удмуртскую республику ... В ходе поездки Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой планируется подписание контрактов между министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии", - сообщила пресс-служба Кремля.
В рамках мероприятий ко Дню оружейника глава государства также примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк "Калашников".
В Удмуртии работает ряд крупных оборонных предприятий. Это, в том числе, Воткинский завод, серийно выпускающий стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава" и оперативно-тактические ракеты "Искандер-М", а также концерн "Калашников" - самый крупный российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия.
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Традиционное заседание ВПК

Заседания военно-промышленной комиссии России уже несколько лет подряд проходят в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября. В 2018 году комиссия собиралась на площадке выставочного комплекса военно-патриотического парка "Патриот" в Подмосковье, а в 2017-м Путин провел заседание на базе концерна "Алмаз-Антей" в Москве. Тогда участники рассмотрели комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота.
В 2017 году комиссия отметила 60-летие. В своем поздравлении Путин высказал уверенность, что ее работа и впредь поможет отстаивать национальные интересы. По его словам, комиссия служит для решения важнейших стратегических задач, занимается ключевыми вопросами развития оборонной промышленности, оснащением армии и флота, обеспечивает тесное взаимодействие вооруженных сил, предприятий разных отраслей, конструкторских бюро и исследовательских центров.
Профильный вице-премьер Юрий Борисов в июле заявил о необходимости снизить долговую нагрузку оборонных предприятий, кредитный портфель которых превышает 2 триллиона рублей. По его словам, эти предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда же он выразил надежду, что проблеме кредитов для оборонных предприятий будет посвящено заседание военно-промышленной комиссии в сентябре.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в марте провел в Ижевске совещание по национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа. Были рассмотрены, в том числе, меры по диверсификации производства гражданской высокотехнологичной продукции на оборонных предприятиях. В июле в ходе совещания на космодроме "Восточный" Патрушев не исключил, что для стимулирования диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса могут быть приняты эксклюзивные меры господдержки.
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Столетие Калашникова в оружейной столице

Посетить Ижевск ко Дню оружейника Путина пригласил руководитель Удмуртии Александр Бречалов. На встрече с главой государства в начале года он сказал, что мероприятия к столетию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова стартуют по всей России в середине января, а станет ключевым событием форум оружейников. Бречалов пригласил президента поучаствовать в форуме или непосредственно в праздновании столетия со дня рождения Калашникова 10 ноября.
Тогда же Бречалов рассказал, что совместно с одноименным концерном в Удмуртии откроют технопарк имени Калашникова. В целом регион наметил почти 100 праздничных мероприятий к столетию знаменитого оружейника.Поставки за рубеж
В прошлый раз Путин посетил Ижевск в июне 2017 года – тогда он принял участие в расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России, посетил концерн "Калашников" и электромеханический завод "Купол" (входит в "Алмаз-Антей").
Между тем, буквально накануне нынешнего визита президента в Удмуртию стало известно о смене руководства в концерне "Калашников". Компания 18 сентября сообщила, что на должность исполняющего обязанности гендиректора группы компаний назначен Дмитрий Тарасов, ранее занимавший должность управляющего директора площадки концерна в Ижевске.
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Поставки за рубеж

На днях генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что компания может подписать контракты на поставку за рубеж служебного и гражданского оружия на 2,5 миллиарда рублей, и коммерческие предложения уже готовы. "Рособоронэкспорт" получил право экспортировать помимо боевого и гражданское оружие в интересах силовых структур стран-партнеров в 2017 году после внесения изменений в российский закон "Об оружии".
В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине. В 2018 году гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что объем рынка стрелкового оружия, который занял "Калашников", значительно вырос по сравнению с тем, что было до ввода санкций, потому что началось активное продвижение продукции в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
В начале 2019 года тогдашний гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что рынок стрелкового оружия США в настоящее время закрыт для продукции концерна "Калашников".
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РостехРособоронэкспортВладимир ПутинСергей ЧемезовНиколай ПатрушевРоссияБезопасностьПолитика
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