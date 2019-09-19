Total и Eni подписали с Кипром соглашения по разведке углеводородов

АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Кипр и консорциум компаний Total и Eni подписали в среду соглашение по лицензированию седьмого участка исключительной экономической зоны Кипра и по вхождению Total в участки 2, 3, 8 и 9, сообщило кипрское правительственное Бюро печати и информации.

Соглашения о разведке и распределении добычи касаются, во-первых, лицензирования участка 7 кипрской исключительной экономической зоны для консорциума Total и Eni Cyprus Limited (Eni) и, во-вторых, уступки в пользу Total части прав Eni на участках 2, 3, 8 и 9.

На седьмом участке управляющей является компания Total. У неё и у Eni по 50%.

Изменения в соглашения по участкам 2, 3 и 9 с консорциумом Eni, Total и KOGAS Cyprus Limited (KOGAS) предусматривают, что к Total перейдёт часть прав, которыми располагает Eni. По новому соглашению Eni остаётся управляющей компанией на всех трёх участках с 60% на втором участке, с 50% на третьем и 60% на девятом. Total получит соответственно 20%, 30% и 20%, а KOGAS продолжит владеть по 20% в каждом участке.

На восьмом участке Eni передаёт 40% своих прав Total.

В восточном Средиземноморье открыто несколько газовых месторождений, в том числе в исключительной экономической зоне Кипра. Планы их разработки привели к эскалации напряжённости в регионе. Турция считает, что турки-киприоты имеют право на природные богатства в регионе, и направила в район буровые установки и корабли ВМС Турции.