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РИА Новости

Total и Eni подписали с Кипром соглашения по разведке углеводородов

00:06 19.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПавильон компании Total на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
Павильон компании Total на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Кипр и консорциум компаний Total и Eni подписали в среду соглашение по лицензированию седьмого участка исключительной экономической зоны Кипра и по вхождению Total в участки 2, 3, 8 и 9, сообщило кипрское правительственное Бюро печати и информации.
Соглашения о разведке и распределении добычи касаются, во-первых, лицензирования участка 7 кипрской исключительной экономической зоны для консорциума Total и Eni Cyprus Limited (Eni) и, во-вторых, уступки в пользу Total части прав Eni на участках 2, 3, 8 и 9.
На седьмом участке управляющей является компания Total. У неё и у Eni по 50%.
Изменения в соглашения по участкам 2, 3 и 9 с консорциумом Eni, Total и KOGAS Cyprus Limited (KOGAS) предусматривают, что к Total перейдёт часть прав, которыми располагает Eni. По новому соглашению Eni остаётся управляющей компанией на всех трёх участках с 60% на втором участке, с 50% на третьем и 60% на девятом. Total получит соответственно 20%, 30% и 20%, а KOGAS продолжит владеть по 20% в каждом участке.
27 июня, 14:54РИА Новости
Греция подписала соглашения по месторождениям углеводородов у берегов Кипра
На восьмом участке Eni передаёт 40% своих прав Total.
В восточном Средиземноморье открыто несколько газовых месторождений, в том числе в исключительной экономической зоне Кипра. Планы их разработки привели к эскалации напряжённости в регионе. Турция считает, что турки-киприоты имеют право на природные богатства в регионе, и направила в район буровые установки и корабли ВМС Турции.
Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.
Добыча нефти, архивное фото
18 декабря 2013, 01:15РИА Новости
Кипр рассчитывает получить от добычи нефти на шельфе 60 млрд евроПервые оценки говорят о запасах в 1,2-1,4 миллиарда баррелей нефти на глубине 24,6 тысячи футов на Кипре.
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