Селин Дион представила три песни из своего нового альбома

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Селин Дион по случаю начала своего мирового турне в Квебеке представила три песни из нового альбома Сourage, . Певица Селин Дион по случаю начала своего мирового турне в Квебеке представила три песни из нового альбома Сourage, сообщает Variety.

Ранее певица познакомила поклонников с песней Flying On My Own, из этого же альбома, который стал первым англоязычным за последние шесть лет.

Поп-дива еще в апреле прошлого года заявила, что начала работу над новой пластинкой, но только сегодня она сообщила предполагаемую дату ее выхода: 16 ноября.