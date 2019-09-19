Селин Дион представила три песни из своего нового альбома

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Селин Дион по случаю начала своего мирового турне в Квебеке представила три песни из нового альбома Сourage, сообщает Variety.
Ранее певица познакомила поклонников с песней Flying On My Own, из этого же альбома, который стал первым англоязычным за последние шесть лет.
Поп-дива еще в апреле прошлого года заявила, что начала работу над новой пластинкой, но только сегодня она сообщила предполагаемую дату ее выхода: 16 ноября.
Дион будет давать концерты в Канаде в течение шести недель, а с 18 октября начнет выступать в США.