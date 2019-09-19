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РИА Новости
Культура

Селин Дион представила три песни из своего нового альбома

03:41 19.09.2019
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloСелин Дион выступает на Billboard Music Awards
Селин Дион выступает на Billboard Music Awards
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Селин Дион по случаю начала своего мирового турне в Квебеке представила три песни из нового альбома Сourage, сообщает Variety.
Ранее певица познакомила поклонников с песней Flying On My Own, из этого же альбома, который стал первым англоязычным за последние шесть лет.
Поп-дива еще в апреле прошлого года заявила, что начала работу над новой пластинкой, но только сегодня она сообщила предполагаемую дату ее выхода: 16 ноября.
Дион будет давать концерты в Канаде в течение шести недель, а с 18 октября начнет выступать в США.
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КультураМузыкаНовости культурыСелин ДионКанада
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