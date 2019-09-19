Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T08:00Z
https://ria.ru/20190919/1558824377.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155881/34/1558813456_0:142:2843:1741_1036x0_80_0_0_97cd8bf9647669c7c334cd7e470abb2b.jpg
РИА Новости

Посулы и послы. Почему американские гости зачастили в Минск

08:00 19.09.2019
4669
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Вашингтон демонстрирует желание нормализовать отношения с Белоруссией — за месяц в Минске побывали несколько высокопоставленных американцев. Белый дом готов даже вернуть послов, взаимно отозванных почти десять лет назад. Может ли это повлиять на отношения Минска с Москвой, разбиралось РИА Новости.

Дары послов

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл сообщил 17 сентября о готовности к обмену послами, назвав это "очередным шагом по нормализации отношений". По его словам, США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии, "где у следующего поколения будет успешное будущее".
Представитель Вашингтона подчеркнул: американские партнеры уважают стремление Минска выбирать путь самостоятельно и способствовать стабильности в регионе. Кроме того, американцы не стремятся конкурировать с какой-либо третьей силой, а отношения с Белоруссией для них самоценны.
Александр Лукашенко в ответ указал на некие сигналы американскому руководству, но не уточнил, что имел в виду. Глава государства также напомнил, что когда-то страны воевали против общего врага, и сегодняшнее состояние межгосударственных отношений — "ненормально".
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019
Лукашенко и Хэйл разговаривали больше часа. Американец встретился и с главой МИД Владимиром Макеем. "Чувствительных тем", по их признанию, не избегали. Затронули как экономические вопросы, так и политические. Сам факт приезда чиновника такого высокого ранга, подчеркнул Макей, очень важен для Минска.
Позже Хейл принял представителей оппозиции и правозащитников. Он подтвердил, что проблема защиты прав человека в республике важна для американо-белорусских отношений. Почти три недели назад в Минске побывал и Джон Болтон — тогда еще советник Дональда Трампа по национальной безопасности.
Столь высокопоставленных гостей из США в Белоруссии не видели больше десятилетия, с тех пор как в середине нулевых в Вашингтоне раскритиковали внутреннюю политику Минска. Тогда в силу вступили первые антибелорусские санкции, а домой отправились сотрудники американского посольства — штат сократился в семь раз. В 2008-м США покинул посол Белоруссии, затем по настоянию Минска домой вернулся и представитель Вашингтона.

Антироссийский клин

Нынешняя активизация Белоруссии на американском направлении после одиннадцати лет "замороженных" отношений совпала с переговорами Москвы и Минска об углублении сотрудничества.
К ноябрю планируется разработать 28 дорожных карт по интеграции России и Белоруссии в различных сферах. В Кремле отмечали, что стороны проделали большую работу. Лукашенко предлагал разрешить все спорные вопросы и подготовить план действий к 8 декабря.
"США стремятся не допустить этого. Для них это абсолютно неприемлемо — отсюда постоянные визиты американских дипломатов, их реверансы в сторону Белоруссии и президента Лукашенко", — объяснил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Но в Москве к этому были готовы. "Такие угрозы наверняка просчитывались", — уточнил эксперт.
В Вашингтоне поняли бесперспективность давления на Россию через Украину и теперь попытаются действовать с помощью Белоруссии, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. "Это их давняя политика. Сами Украина и Белоруссия американцев не интересуют", — полагает он.
Однако беспокоиться не о чем, отмечают собеседники РИА Новости. Срыв интеграции вовсе не в интересах Лукашенко.
© РИА Новости / Иван РудневЗдание посольства США в Минске
Здание посольства США в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Здание посольства США в Минске

"Это норма, а не прорыв"

Белорусские эксперты уверены: речи о сближении с США вообще пока не идет. "Не нужно преувеличивать масштаб этого процесса. Следует четко понимать, что это лишь нормализация отношений", — указывает в разговоре с РИА Новости Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" Совета по международным отношениям "Минский диалог".
Он подчеркивает, что Минск пытается выбраться из дипломатического тупика, в котором оказался в 2008 году. Нормализация началась не сейчас, а идет уже пять лет. И цели, преследуемые Минском — дипломатическое присутствие, снятие санкций, визиты на высшем уровне, — это норма, никак не прорыв.
Американо-белорусские отношения находятся на такой низкой стадии развития, что говорить о геополитическом торге за разворот на Запад в ущерб Москве неуместно, добавляет директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. На его взгляд, Белоруссия интересует США как страна, способная внести вклад в региональную безопасность. А Минск вполне в состоянии проводить независимую политику.
"То, что нормализацию воспринимают как попытку вбить клин между Москвой и Минском, понятно. Ведь российско-американские отношения переживают нелучшие времена", — говорит белорусский политолог Алексей Дзермант.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
30 августа, 08:00РИА Новости
"Давайте начнем с нового листа". Зачем Лукашенко убеждает США в дружбе
"Белоруссия точно не будет делать резких движений, которые могли бы вызвать негативную реакцию Кремля. Кроме того, позиция страны по Украине, по безопасности в Восточной Европе российской стороне будет скорее выгодна", — полагает собеседник РИА Новости. Минск настаивает на снижении напряженности, на недопущении милитаризации и доносит это и до американцев, и до их союзников. В целом Белоруссия действует согласованно с Россией, считает эксперт.
Что касается кандидатур на посты диппредставителей, их назовут еще нескоро. По словам Дениса Мельянцова, назначенец, вероятнее всего, будет не политической фигурой, а карьерным дипломатом. "Отношения с Белоруссией для США не так важны, как, например, с Россией, — высказывает он мнение. — Хорошо, если у посла будет опыт работы в Госдепе в отделе Евразии и Восточной Европы".
Для белорусов, напротив, должность посла в Вашингтоне чрезвычайно престижна. "Тут нужен человек с серьезной страноведческой подготовкой, переговорными компетенциями, технократическим мышлением, с карт-бланшем от высшего руководства, и самое главное — он должен понимать, как работают формальные и неформальные системы принятия решений в США", — перечисляет Арсений Сивицкий.
Пока сложно сказать, кто соответствует этим требованиям. Однако время для поиска есть, а цель вполне понятна: в ближнесрочной перспективе выйти из режима американских политических и экономических санкций.
276431344
Обсудить 5
Джон БолтонАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрону угрожают раком и просят отвернуться от Путина
РИА
Новости
Газовое месторождение во Львовской области Украины
Принуждение к транзиту. Как Украина и ЕС будут пытаться продавить "Газпром"
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Танк украинской армии на Донбассе
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Лента
новостей
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Шинель Сталина и губернаторский мерседес
Министр армии США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил слова Помпео о провале комплексов Patriot в Саудовской Аравии
Мужчина работает за ноутбуком
Время расплачиваться за слова
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Рина
Как сторонницы бодипозитива гордятся своими недостатками
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Польские СМИ: пока Россия всасывает Белоруссию, Китай поедает ее
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече глав ОДКБ в Минске. 30 ноября 2017
Почему Москва и Минск не окажутся в одной стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
Лента новостейМолния