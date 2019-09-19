Посулы и послы. Почему американские гости зачастили в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Вашингтон демонстрирует желание нормализовать отношения с Белоруссией — за месяц в Минске побывали несколько высокопоставленных американцев. Белый дом готов даже вернуть послов, взаимно отозванных почти десять лет назад. Может ли это повлиять на отношения Минска с Москвой, разбиралось РИА Новости.

Дары послов

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл сообщил 17 сентября о готовности к обмену послами, назвав это "очередным шагом по нормализации отношений". По его словам, США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии, "где у следующего поколения будет успешное будущее".

Представитель Вашингтона подчеркнул: американские партнеры уважают стремление Минска выбирать путь самостоятельно и способствовать стабильности в регионе. Кроме того, американцы не стремятся конкурировать с какой-либо третьей силой, а отношения с Белоруссией для них самоценны.

Александр Лукашенко в ответ указал на некие сигналы американскому руководству, но не уточнил, что имел в виду. Глава государства также напомнил, что когда-то страны воевали против общего врага, и сегодняшнее состояние межгосударственных отношений — "ненормально".

© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019 © REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019

Лукашенко и Хэйл разговаривали больше часа. Американец встретился и с главой МИД Владимиром Макеем. "Чувствительных тем", по их признанию, не избегали. Затронули как экономические вопросы, так и политические. Сам факт приезда чиновника такого высокого ранга, подчеркнул Макей, очень важен для Минска.

Позже Хейл принял представителей оппозиции и правозащитников. Он подтвердил, что проблема защиты прав человека в республике важна для американо-белорусских отношений. Почти три недели назад в Минске побывал и Джон Болтон — тогда еще советник Дональда Трампа по национальной безопасности.

Столь высокопоставленных гостей из США в Белоруссии не видели больше десятилетия, с тех пор как в середине нулевых в Вашингтоне раскритиковали внутреннюю политику Минска. Тогда в силу вступили первые антибелорусские санкции, а домой отправились сотрудники американского посольства — штат сократился в семь раз. В 2008-м США покинул посол Белоруссии, затем по настоянию Минска домой вернулся и представитель Вашингтона.

Антироссийский клин

Нынешняя активизация Белоруссии на американском направлении после одиннадцати лет "замороженных" отношений совпала с переговорами Москвы и Минска об углублении сотрудничества.

К ноябрю планируется разработать 28 дорожных карт по интеграции России и Белоруссии в различных сферах. В Кремле отмечали, что стороны проделали большую работу. Лукашенко предлагал разрешить все спорные вопросы и подготовить план действий к 8 декабря.

"США стремятся не допустить этого. Для них это абсолютно неприемлемо — отсюда постоянные визиты американских дипломатов, их реверансы в сторону Белоруссии и президента Лукашенко", — объяснил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Но в Москве к этому были готовы. "Такие угрозы наверняка просчитывались", — уточнил эксперт.

В Вашингтоне поняли бесперспективность давления на Россию через Украину и теперь попытаются действовать с помощью Белоруссии, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. "Это их давняя политика. Сами Украина и Белоруссия американцев не интересуют", — полагает он.

Однако беспокоиться не о чем, отмечают собеседники РИА Новости. Срыв интеграции вовсе не в интересах Лукашенко.

"Это норма, а не прорыв"

Белорусские эксперты уверены: речи о сближении с США вообще пока не идет. "Не нужно преувеличивать масштаб этого процесса. Следует четко понимать, что это лишь нормализация отношений", — указывает в разговоре с РИА Новости Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" Совета по международным отношениям "Минский диалог".

Он подчеркивает, что Минск пытается выбраться из дипломатического тупика, в котором оказался в 2008 году. Нормализация началась не сейчас, а идет уже пять лет. И цели, преследуемые Минском — дипломатическое присутствие, снятие санкций, визиты на высшем уровне, — это норма, никак не прорыв.

Американо-белорусские отношения находятся на такой низкой стадии развития, что говорить о геополитическом торге за разворот на Запад в ущерб Москве неуместно, добавляет директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. На его взгляд, Белоруссия интересует США как страна, способная внести вклад в региональную безопасность. А Минск вполне в состоянии проводить независимую политику.

"То, что нормализацию воспринимают как попытку вбить клин между Москвой и Минском, понятно. Ведь российско-американские отношения переживают нелучшие времена", — говорит белорусский политолог Алексей Дзермант.

"Белоруссия точно не будет делать резких движений, которые могли бы вызвать негативную реакцию Кремля. Кроме того, позиция страны по Украине, по безопасности в Восточной Европе российской стороне будет скорее выгодна", — полагает собеседник РИА Новости. Минск настаивает на снижении напряженности, на недопущении милитаризации и доносит это и до американцев, и до их союзников. В целом Белоруссия действует согласованно с Россией, считает эксперт.

Что касается кандидатур на посты диппредставителей, их назовут еще нескоро. По словам Дениса Мельянцова, назначенец, вероятнее всего, будет не политической фигурой, а карьерным дипломатом. "Отношения с Белоруссией для США не так важны, как, например, с Россией, — высказывает он мнение. — Хорошо, если у посла будет опыт работы в Госдепе в отделе Евразии и Восточной Европы".

Для белорусов, напротив, должность посла в Вашингтоне чрезвычайно престижна. "Тут нужен человек с серьезной страноведческой подготовкой, переговорными компетенциями, технократическим мышлением, с карт-бланшем от высшего руководства, и самое главное — он должен понимать, как работают формальные и неформальные системы принятия решений в США", — перечисляет Арсений Сивицкий.