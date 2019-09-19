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РИА Новости

Европа готовится принудить Россию платить Украине

08:00 19.09.2019
62846
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Александр Собко
Александр Собко
Все материалы
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу. Особых прорывов здесь ждать не стоит: время до 1 января пока есть, а исходные позиции договаривающихся сторон сильно различаются. Кроме того, в октябре сменится и состав Еврокомиссии.
Однако, возможно, какие-то заявления по итогам переговоров прольют свет на позицию ЕС в газовом споре: на какой реальный компромисс он готов пойти. Незадолго до встречи в сфере газового транзита, напомним, состоялось одно событие и появилась одна новость. Есть ли связь между ними?
Событие: очередной запрет для "Газпрома" на использование части мощностей газопровода OPAL, одного из двух продолжений действующего "Северного потока". Как результат — увеличивается экспорт по украинскому коридору.
Новость: заявление (со стороны европейского источника) о возможном использовании (с января 2020 года) "Газпромом" украинской газотранспортной сети по европейским принципам. То есть долгосрочный контракт более и не нужен, а российская монополия может транспортировать газ по итогам аукционов на газотранспортные мощности Украины (а других участников, кроме "Газпрома", понятное дело, на аукционах быть не может).
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Вчера, 14:07РИА Новости
В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу
Можно долго обсуждать законодательные аспекты в обоих случаях, но, как часто бывает в газовом экспорте, работает приоритет целесообразности.
Если будет необходимо (январь все-таки), а долгосрочный контракт подписан не будет, нет сомнений, что (при доброй воле ЕС и "Нафтогаза") поставки можно оперативно организовать, будь то по краткосрочному контракту или системе аукционов. Так же и с газопроводом OPAL: его свободные для "Газпрома" мощности уже ограничивали, восстанавливали и снова ограничивали. Поэтому важнее не изучать все законодательные детали, а понять, какой стратегии будет придерживаться Евросоюз на этих переговорах.
Первый вариант: жесткий. Он предполагает вынудить Россию подписать новый долгосрочный контракт с Украиной на прокачку значительных объемов газа (в настоящее время речь идет об обязательствах прокачки в течение десяти лет не менее 60 миллиардов кубометров в год). В таком случае ограничения прокачки по OPAL можно трактовать как давление на "Газпром", с тем чтобы снизить ему возможность маневра: ведь теоретически российская монополия и после 1 января в течение некоторого времени сможет продолжать торг и без транзита, с использованием запасов в хранилищах, дозакупки необходимого газа на спотовом рынке ЕС и других методов.
Но возможна и строго противоположная трактовка. Условия предлагаемого нового транзитного контракта откровенно кабальны для "Газпрома", они фактически перечеркивают смысл строительства "Северного потока — 2". Очевидно, что российский экспортер будет до последнего отстаивать свои позиции. Нужны ли ЕС новые газовые конфликты, а вместе с этим — рост столь комфортных в настоящее время спотовых цен на газ европейской экономике? Конечно, нет.
Поэтому не исключено, что на деле Еврокомиссия готова на более мягкую по отношению к "Газпрому" тактику. На небольшой объем долгосрочный контракт возможен, но основная часть поставок в таком случае будет идти в рамках аукционов — и в тех объемах, которые нужны "Газпрому".
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Вчера, 13:38РИА Новости
Шефчович проведет встречи с министрами энергетики России и Украины
Но такой подарок был бы слишком большим реверансом в сторону России. Поэтому и появились новые ограничения по OPAL (50 процентов — это 18 миллиардов кубометров в год, но пока речь идет об ограничениях в 13 миллиардов), которые в значительной степени компенсируют в любом случае выбывающие объемы украинского транзита по южному направлению (здесь вопрос решенный, "Турецкий поток" уже построен).
В результате Украина (пока) практически не увидит снижения объемов транзита и потери доходов, а Словакия объемы транзита даже нарастит за счет перебрасывания объемов OPAL на западное направление украинского транзита, что уже сейчас происходит.
Такой status quo сохранится до окончания строительства "Северного потока — 2".
Но понятны и опасения украинской стороны. Если допустить сейчас транзит без контракта, то после запуска "Северного потока — 2" отыграть ситуацию назад будет сложно, а необходимость в украинском коридоре вновь снизится.
Поэтому компромиссом может стать долгосрочный контракт на небольшие объемы. Вопрос лишь в их размерах. Будет ли это, скажем, 15 или 30 миллиардов кубометров в год? Остальное же — в гибком режиме, а для Украины, которая выглядит в этой схеме проигравшей, — "бонус" в виде ограничений по OPAL (вопрос только, надолго ли). Это оптимистичная для России версия развития событий. Впрочем, точный объем транзита (чем меньше, тем лучше) по будущему долгосрочному контракту и определит степень оптимистичности.
Неопределенностей, как всегда, много. Остается ждать комментариев сторон, главные из которых касаются долгосрочного контракта и возможности транзитировать газ вообще без контракта.
А избыток газа на рынках можно трактовать в пользу как покупателя, так и продавца. Покупателю, понятное дело, от избытка комфортно, что усиливает переговорные позиции ЕС. Но и "Газпрому" при наличии избытка проще сбалансировать дефицит в случае остановки транзита. Хранилища уже заполнены почти под завязку (в том числе и принадлежащим "Газпрому" газом), цены (в случае необходимости закупки газа с рынка) низкие.
Танкер Проспект Менделеева
15 сентября, 08:00РИА Новости
Литва уже покупает русский СПГ. Будет ли его через Польшу покупать Украина?
Также напомним, что на фоне этих конфликтов за скобками осталась, быть может, даже более важная для Украины проблема. Как известно, украинский транзит разделяется на две ветки: западную (основную) и южную (на Турцию, Болгарию, Грецию). Поставки по южному коридору в любом случае резко уменьшатся. С января 2020 года в Турцию, а возможно, уже и в Болгарию газ пойдет в обход Украины. Каким образом "Нафтогаз" будет транспортировать газ потребителям юга страны в условиях, когда транзитные и внутренние газотранспортные мощности являются единым целым? На южном ответвлении украинского транзитного коридора проходят три параллельные нитки газопровода, и возможны варианты, когда остатки газа будут переброшены в одну, таким образом, проблема будет решена. Однако технические вопросы здесь остаются, и этот сюжет очень интересен для наблюдения. Ведь в долгосрочной перспективе аналогичную процедуру придется провести и для западного направления транзита.
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ЕвропаРоссияУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Щедрые чиновники всегда уступали, то есть сорили деньгами....а народ будет молчать на то есть росгардия, прокуратура, полиция и судейские чиновники....короче будет как всегда....
19 сентября, 09:08
Андрей Туфиков
481221105
перед принуждением, запад пусть прикупит валенки и шубку..зима скоро.))
19 сентября, 08:10
МЗМария Заказчикова
132130104
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