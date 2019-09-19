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РИА Новости
ЯсноПонятно
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"Хочу купить его первым". Зачем нам каждый год новый смартфон?

14:00 19.09.2019
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ЯсноПонятно
"Хочу купить его первым". Зачем нам каждый год новый смартфон?
14:00
Едва прошла известная на весь мир презентация очередных моделей смартфонов — у официальных магазинов уже выстроились очереди желающих их купить в числе первых, а интернет полнится мемами про кухонные плиты, кокосы и сов. Почему нам хочется купить гаджет последнего поколения, если он также, как предыдущие, звонит, фотографирует и проигрывает музыку?
Что это: страх, что девайс устареет, потребность пользоваться только самым лучшим или просто хороший маркетинг? Сколько можно заработать, продав место в очереди, и кто покупает эти места? Почему людям порой так важно обладать чем-то настолько эксклюзивным, что они готовы стоять в огромных очередях за смартфонами, вещами из лимитированной коллекции одежды или… билетами на популярную выставку?

Обсуждают Ваня, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — Иван Хватов, эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа — объясняет наше непреодолимое желание купить новый смартфон с точки зрения психологии.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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