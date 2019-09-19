"Хочу купить его первым". Зачем нам каждый год новый смартфон?

Что это: страх, что девайс устареет, потребность пользоваться только самым лучшим или просто хороший маркетинг? Сколько можно заработать, продав место в очереди, и кто покупает эти места? Почему людям порой так важно обладать чем-то настолько эксклюзивным, что они готовы стоять в огромных очередях за смартфонами, вещами из лимитированной коллекции одежды или… билетами на популярную выставку?



Обсуждают Ваня, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — Иван Хватов, эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа — объясняет наше непреодолимое желание купить новый смартфон с точки зрения психологии.