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РИА Новости

Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными

03:00 19.09.2019 (обновлено: 11:21 19.09.2019)
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© Fotolia / CandyBox ImagesCтоматологический кабинет
Cтоматологический кабинет
© Fotolia / CandyBox Images
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера, исследуя возможную причину появления опасной инфекции — периимплантита, предположили, что ею могут стать следы посторонних неорганических веществ на поверхности новых стерильных зубных имплантатов. Промежуточные результаты эксперимента опубликованы в журнале "Стоматология".
Многие стоматологи сегодня применяют дентальную имплантацию как метод реабилитации для пациентов. Растет и количество связанных с ней осложнений и случаев периимплантита — инфекции, при которой воспаляются мягкие ткани ротовой полости, необратимо разрушается костная ткань в области протеза, возникают отеки десны, кровотечение и гноетечение.
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Эффективное средство лечения этой инфекции — лазерная терапия, очищающая поверхности имплантата от любых инородных веществ и организмов. Поверхности, однако, серьезно различаются по чистоте, что во многом зависит от их производителя.
Ученые СФУ оценили морфологический и элементный состав различных поверхностей имплантатов у пациентов с периимплантитом, подвергнутых обработке лазером с длиной волны 2780 нм, в сравнении с имплантатами, не тронутыми лазером.
Исследователи изучили образцы имплантатов с поверхностями от разных производителей. Все они функционировали от трех до десяти лет и были удалены в связи с развитием у пациентов периимплантита. В качестве контрольных образцов использовали по одному имплантату из стерильной упаковки от каждого производителя.
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"Сравнению подвергли три вида поверхностей: инфицированную поверхность протеза, извлеченного у пациента с периимплантитом, инфицированную поверхность, подвергшуюся обработке лазером, а также поверхность абсолютно нового стерильного имплантата. На новом имплантате были обнаружены следы загрязнения неорганическими соединениями и большое количество посторонних химических элементов, которые могут вызвать заболевание. Поверхность же необработанных имплантатов была ожидаемо загрязненной — в огромных количествах зафиксирован углерод, фосфор, сера, кремний и прочие вещества, образующиеся при воспалении. Очистить поверхности удалось с помощью лазера", — сообщает пресс-служба СФУ.
Авторы исследования полагают, что с помощью лазерного излучения можно эффективно очищать поверхность абсолютно новых имплантатов от посторонних включений, которые могут не хуже бактерий провоцировать иммунный ответ организма.
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