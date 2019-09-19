Принуждение к транзиту. Как Украина и ЕС будут пытаться продавить "Газпром"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Сегодня в Брюсселе представители России, Украины и Европейского союза начнут переговоры по новому соглашению о транзите газа. Перед встречей Запад организовал беспрецедентную кампанию шантажа и давления на "Газпром". Смогут ли Украина и ЕС навязать Москве договор на своих условиях — в материале РИА Новости.

Газ под давлением

Перед ключевым раундом переговоров "Нафтогаз" выступил с угрозой: если Россия не согласится продолжить транзит на украинских условиях, Киев через суд потребует с "Газпрома" многомиллиардную компенсацию.

"Основная часть суммы — это пересмотр транзитного тарифа, который должен привести к выплатам со стороны "Газпрома" Украине, "Нафтогазу", компенсации в объеме 11-14 миллиардов долларов", — объяснил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Но есть и другие исковые требования, — добавил он. — Например, компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупали на европейском рынке, и стоимостью газа, который "Газпром" должен поставлять нам по контракту после того, как предыдущий арбитраж изменил цену. Здесь тоже речь идет о сотнях миллионов долларов".

Дания изо всех сил тормозит выдачу разрешения на прокладку труб "Северного потока — 2" в своей экономической зоне. Расчет на то, что срыв сроков запуска газопровода вынудит "Газпром" использовать украинский транзит дольше и в больших объемах, чем планируется.

Кроме того, суд ЕС по иску польской компании PGNiG постановил, что, в соответствии с требованиями так называемого третьего энергетического пакета ЕС, "Газпром" имеет право только на 50% мощности газопровода Opal, соединяющего "Северный поток" с газотранспортными сетями Европы, в том числе трубопроводами "Ямал — Европа" и центрально-европейской транзитной системой STEGAL. "Теперь "Газпром" не сможет полностью отказаться от транзита через Украину, так как придется сократить использование "Северного потока", — отметил министр энергетики Польши Кшиштоф Чожевский.

На переговорах в Брюсселе ЕС и Украина наверняка будут пугать представителей России тем, что газопровод "Северный поток — 2" неизбежно постигнет судьба OPAL и "Газпрому" стоит рассчитывать только на половину его мощности. Поэтому альтернативы долгосрочному транзитному договору с Киевом у Москвы нет.

Губа не дура

Украина и Еврокомиссия хотят заключить транзитный договор на десятилетний срок, зафиксировав "коммерчески жизнеспособные объемы транзита, обеспечивающие инвесторам привлекательность вложения денег в модернизацию украинской ГТС". Об этом говорил в июле вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который сегодня представляет ЕС на переговорах в Брюсселе.

Киев настаивает на транзите 90 миллиардов кубометров. Это практически столько же, сколько в 2018 году (86,8 миллиарда). Другими словами, украинцы хотят, чтобы Россия вообще не использовала свои новые газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". Разумеется, это нереально.

ЕС согласен на 60 миллиардов. Это минимум, обеспечивающий работоспособность и рентабельность газотранспортной системы Украины.

Но по срокам Евросоюз солидарен с Киевом: не менее десяти лет. И понятно почему: без гарантий долгосрочной загрузки невозможно найти покупателей на украинскую ГТС, а ее приватизация — главная цель Запада. Но для "Газпрома" долгосрочный контракт означает невозможность в полном объеме задействовать мощности новых газопроводов и, соответственно, — миллиарды долларов недополученной прибыли.

Главная задача российской компании — обеспечить поставки европейским потребителям вне зависимости от капризов непредсказуемого "Нафтогаза". То есть "Газпрому" нужна возможность прокачивать газ через Украину до выхода на полную мощность "Северного потока — 2" и "Турецкого потока — 2". После чего маршруты экспорта будут определяться исключительно по их экономической привлекательности.

При этом Москва настаивает на пакетном соглашении, включающем в себя, кроме контракта на транзит, еще договор на покупку российского газа Украиной, а также урегулирование всех судебных споров. Руководство "Нафтогаза" к этому не готово, поскольку перспектива взыскания с "Газпрома" миллиардов по судебным искам — единственное, что топ-менеджеры компании могут поставить себе в заслугу.

Глава российского газового холдинга Алексей Миллер неоднократно подчеркивал, что российские условия тоже жесткие и уступок не будет — по крайней мере, по структуре соглашения. Так что переговоры предстоят очень трудные.

Тогда считать мы стали раны

Несмотря на бодрые публичные заявления, в Киеве понимают, что без российского транзита Украине будет очень плохо. Дело не только в транзитных платежах, без которых страну ждет финансовый кризис, но и в серьезных проблемах с обеспечением населения газом.

Ведь в случае прекращения транзита через Украину в Европе сразу образуется дефицит голубого топлива, поэтому закупать его "по реверсу" "Нафтогаз" уже не сможет. Даже если Киеву удастся найти лишний газ в ЕС, он будет очень дорогим.

"Если у нас не будет транзита с 1 января 2020 года, украинская экономика потеряет три-четыре процента ВВП, — признает Юрий Витренко. — Это также означает, что мы, возможно, получим проблемы безопасности газоснабжения Украины — попросту говоря, возникнет недостаток газа".

К экономическим трудностям добавятся внешнеполитические. "Для европейских партнеров Украина станет менее важной, потому что предназначенный для европейского рынка газ больше не будет проходить через нас", — предупреждает Витренко.

Поэтому "Нафтогаз" готов сделать "Газпрому" "подарок": если российская сторона подпишет долгосрочное транзитное соглашение на условиях Киева, судебные иски на уже упоминавшиеся 11-14 миллиардов долларов предъявлять не будут.

Отдавая себе отчет в том, что Москва на этот шантаж не поддастся, Киев подготовил запасной вариант. "Есть и другой сценарий: будет подписан контракт на транзит с 1 января 2020 года с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе. Это позволит Украине не только процветать экономически, но и усилит уровень интеграции с рынком ЕС, и станет важным катализатором для реформ в Украине", — сообщил 11 сентября Юрий Витренко на газовой конференции в Киеве.

То есть "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что оплату украинского транзита возьмут на себя европейские потребители. Брюссель, шокированный таким предложением, моментально напомнил Киеву, кто здесь хозяин.

Европа в гневе

На прошлой неделе Марош Шефчович заявил, что в Брюсселе речь пойдет не только об объемах и сроках транзита, но и о порядке формирования транзитных тарифов, а также о "выполнении обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм, которые принесут ясность и прозрачность в украинскую газотранспортную систему".

Что имел в виду вице-президент Еврокомиссии, прояснилось после вброса в СМИ информации от "неназванных представителей Европейской комиссии": оказывается, "Газпром" вполне может продолжить транзит через Украину и без нового контракта с Киевом.

Дело в том, что, подписав в 2014 году "Соглашение об ассоциации" с Евросоюзом, Украина обязалась к 2020 году перейти на европейские энергетические нормы, подразумевающие, в частности, распределение мощностей на прокачку газа через аукционы.

То есть с 1 января Киеву придется регулярно выставлять свои транзитные мощности на аукционы, и "Газпром" сможет выкупать их в нужных объемах. А по мере ввода в строй обходных газопроводов — снижать объемы прокачки через Украину и экономить на транзитных услугах.

Для этого никакие переговоры с "Нафтогазом" не нужны, поскольку аукционы регулируются четкими европейскими правилами с прозрачной процедурой формирования тарифов на транзит.