Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T10:27Z
https://ria.ru/20190919/1558808798.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155307/49/1553074900_109:207:2897:1775_1036x0_80_0_0_a01f3ce47da090a62694d0956b7f6cfc.jpg
РИА Новости

Принуждение к транзиту. Как Украина и ЕС будут пытаться продавить "Газпром"

08:00 19.09.2019 (обновлено: 10:27 19.09.2019)
18310
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение во Львовской области Украины
Газовое месторождение во Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Сегодня в Брюсселе представители России, Украины и Европейского союза начнут переговоры по новому соглашению о транзите газа. Перед встречей Запад организовал беспрецедентную кампанию шантажа и давления на "Газпром". Смогут ли Украина и ЕС навязать Москве договор на своих условиях — в материале РИА Новости.

Газ под давлением

Перед ключевым раундом переговоров "Нафтогаз" выступил с угрозой: если Россия не согласится продолжить транзит на украинских условиях, Киев через суд потребует с "Газпрома" многомиллиардную компенсацию.
"Основная часть суммы — это пересмотр транзитного тарифа, который должен привести к выплатам со стороны "Газпрома" Украине, "Нафтогазу", компенсации в объеме 11-14 миллиардов долларов", — объяснил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Но есть и другие исковые требования, — добавил он. — Например, компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупали на европейском рынке, и стоимостью газа, который "Газпром" должен поставлять нам по контракту после того, как предыдущий арбитраж изменил цену. Здесь тоже речь идет о сотнях миллионов долларов".
Дания изо всех сил тормозит выдачу разрешения на прокладку труб "Северного потока — 2" в своей экономической зоне. Расчет на то, что срыв сроков запуска газопровода вынудит "Газпром" использовать украинский транзит дольше и в больших объемах, чем планируется.
Кроме того, суд ЕС по иску польской компании PGNiG постановил, что, в соответствии с требованиями так называемого третьего энергетического пакета ЕС, "Газпром" имеет право только на 50% мощности газопровода Opal, соединяющего "Северный поток" с газотранспортными сетями Европы, в том числе трубопроводами "Ямал — Европа" и центрально-европейской транзитной системой STEGAL. "Теперь "Газпром" не сможет полностью отказаться от транзита через Украину, так как придется сократить использование "Северного потока", — отметил министр энергетики Польши Кшиштоф Чожевский.
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
12 сентября, 08:00РИА Новости
OPAL раздора: зачем Польша сузила "Газпрому" трубу
На переговорах в Брюсселе ЕС и Украина наверняка будут пугать представителей России тем, что газопровод "Северный поток — 2" неизбежно постигнет судьба OPAL и "Газпрому" стоит рассчитывать только на половину его мощности. Поэтому альтернативы долгосрочному транзитному договору с Киевом у Москвы нет.

Губа не дура

Украина и Еврокомиссия хотят заключить транзитный договор на десятилетний срок, зафиксировав "коммерчески жизнеспособные объемы транзита, обеспечивающие инвесторам привлекательность вложения денег в модернизацию украинской ГТС". Об этом говорил в июле вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который сегодня представляет ЕС на переговорах в Брюсселе.
Киев настаивает на транзите 90 миллиардов кубометров. Это практически столько же, сколько в 2018 году (86,8 миллиарда). Другими словами, украинцы хотят, чтобы Россия вообще не использовала свои новые газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". Разумеется, это нереально.
ЕС согласен на 60 миллиардов. Это минимум, обеспечивающий работоспособность и рентабельность газотранспортной системы Украины.
Но по срокам Евросоюз солидарен с Киевом: не менее десяти лет. И понятно почему: без гарантий долгосрочной загрузки невозможно найти покупателей на украинскую ГТС, а ее приватизация — главная цель Запада. Но для "Газпрома" долгосрочный контракт означает невозможность в полном объеме задействовать мощности новых газопроводов и, соответственно, — миллиарды долларов недополученной прибыли.
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
4 сентября, 08:00РИА Новости
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Главная задача российской компании — обеспечить поставки европейским потребителям вне зависимости от капризов непредсказуемого "Нафтогаза". То есть "Газпрому" нужна возможность прокачивать газ через Украину до выхода на полную мощность "Северного потока — 2" и "Турецкого потока — 2". После чего маршруты экспорта будут определяться исключительно по их экономической привлекательности.
При этом Москва настаивает на пакетном соглашении, включающем в себя, кроме контракта на транзит, еще договор на покупку российского газа Украиной, а также урегулирование всех судебных споров. Руководство "Нафтогаза" к этому не готово, поскольку перспектива взыскания с "Газпрома" миллиардов по судебным искам — единственное, что топ-менеджеры компании могут поставить себе в заслугу.
Глава российского газового холдинга Алексей Миллер неоднократно подчеркивал, что российские условия тоже жесткие и уступок не будет — по крайней мере, по структуре соглашения. Так что переговоры предстоят очень трудные.

Тогда считать мы стали раны

Несмотря на бодрые публичные заявления, в Киеве понимают, что без российского транзита Украине будет очень плохо. Дело не только в транзитных платежах, без которых страну ждет финансовый кризис, но и в серьезных проблемах с обеспечением населения газом.
Ведь в случае прекращения транзита через Украину в Европе сразу образуется дефицит голубого топлива, поэтому закупать его "по реверсу" "Нафтогаз" уже не сможет. Даже если Киеву удастся найти лишний газ в ЕС, он будет очень дорогим.
"Если у нас не будет транзита с 1 января 2020 года, украинская экономика потеряет три-четыре процента ВВП, — признает Юрий Витренко. — Это также означает, что мы, возможно, получим проблемы безопасности газоснабжения Украины — попросту говоря, возникнет недостаток газа".
К экономическим трудностям добавятся внешнеполитические. "Для европейских партнеров Украина станет менее важной, потому что предназначенный для европейского рынка газ больше не будет проходить через нас", — предупреждает Витренко.
Женщина с плакатом в Киеве
10 сентября, 08:00РИА Новости
Кому достанется Украина: Киев готовит распродажу страны по требованию МВФ
Поэтому "Нафтогаз" готов сделать "Газпрому" "подарок": если российская сторона подпишет долгосрочное транзитное соглашение на условиях Киева, судебные иски на уже упоминавшиеся 11-14 миллиардов долларов предъявлять не будут.
Отдавая себе отчет в том, что Москва на этот шантаж не поддастся, Киев подготовил запасной вариант. "Есть и другой сценарий: будет подписан контракт на транзит с 1 января 2020 года с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе. Это позволит Украине не только процветать экономически, но и усилит уровень интеграции с рынком ЕС, и станет важным катализатором для реформ в Украине", — сообщил 11 сентября Юрий Витренко на газовой конференции в Киеве.
То есть "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что оплату украинского транзита возьмут на себя европейские потребители. Брюссель, шокированный таким предложением, моментально напомнил Киеву, кто здесь хозяин.

Европа в гневе

На прошлой неделе Марош Шефчович заявил, что в Брюсселе речь пойдет не только об объемах и сроках транзита, но и о порядке формирования транзитных тарифов, а также о "выполнении обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм, которые принесут ясность и прозрачность в украинскую газотранспортную систему".
Что имел в виду вице-президент Еврокомиссии, прояснилось после вброса в СМИ информации от "неназванных представителей Европейской комиссии": оказывается, "Газпром" вполне может продолжить транзит через Украину и без нового контракта с Киевом.
Дело в том, что, подписав в 2014 году "Соглашение об ассоциации" с Евросоюзом, Украина обязалась к 2020 году перейти на европейские энергетические нормы, подразумевающие, в частности, распределение мощностей на прокачку газа через аукционы.
Доллары
16 сентября, 08:00РИА Новости
"Долговое цунами": компании США занимают деньги рекордными темпами
То есть с 1 января Киеву придется регулярно выставлять свои транзитные мощности на аукционы, и "Газпром" сможет выкупать их в нужных объемах. А по мере ввода в строй обходных газопроводов — снижать объемы прокачки через Украину и экономить на транзитных услугах.
Для этого никакие переговоры с "Нафтогазом" не нужны, поскольку аукционы регулируются четкими европейскими правилами с прозрачной процедурой формирования тарифов на транзит.
Понятно, что это хороший вариант для "Газпрома". А если Брюссель действительно поддержит такой сценарий, у Киева просто не останется возможностей для сопротивления. Разве что публично отказаться от "прочного европейского выбора", а также "верности европейским стандартам и правилам".
29439532010
Обсудить 37
Северный поток-2Юрий ВитренкоМарош ШефчовичАлексей МиллерГазпромЕвросоюзЭкономика
Популярные комментарии
Почему то мне кажется, что газПрем по любому нагнут! И мы все равно услышим от наших газовых олигархов бравурные высказывания "что мы снова победили".
19 сентября, 11:11
Дик Котов
31005023
Пока не искоренят нацизм на Украине не надо иметь с ними общие дела !
19 сентября, 12:09
Дядька Митька
3600001
Рекомендуем
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
РИА
Новости
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрону угрожают раком и просят отвернуться от Путина
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Танк украинской армии на Донбассе
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
Лента новостейМолния