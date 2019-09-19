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РИА Новости

Шинель Сталина и губернаторский мерседес

08:00 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Мардан
Сергей Мардан
Все материалы
Ульяновский губернатор Морозов удивил многих, когда впал в ярость от фотографии, на которой его советник принимает в санатории оздоровительную ванну из нефти, и потребовал ни много ни мало уволить сотрудника за "нескромность".
Нет, там не было ничего такого, о чем бы вы могли подумать. Фотография совершенно целомудренная. И демонстративной роскоши в ней было не больше, чем в служебном автомобиле губернатора. Ванна была с каким-то мазутом, а не с французским шампанским.
Однако поднятая губернатором тема является вполне себе остросоциальной. Должно ли государство решать проблему объективно существующего социального расслоения, и если да, то как?
Яростное потребление всегда было бросающейся в глаза чертой нового российского общества, которое пришло на смену советскому и его всеобщей бедности.
Депутат Госдумы РФ Михаил Старшинов
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Поколение 45-60-летних, людей, которые имеют личный эмоциональный опыт советской жизни, является любимыми клиентами автосалонов, модных бутиков и дорогих курортов. Этим людям не хватило и 30 лет с момента окончания социализма, и они продолжают жить, словно только вчера отменили карточки на сахар и масло. Иногда возникает ощущение, что это поколение живет словно во сне и все время боится: проснешься, а по телевизору — снова Горбачев и ускорение.
В целом Россия остается обществом, которое никак не может "налопаться". В этом смысле мы нисколько не отличаемся от любой другой бедной в недавнем прошлом страны, будь то Индия или Китай. Всякий, кто начинает прилично зарабатывать, немедленно впадает в демонстративное потребление. И это не только личные особенности. Окружающие, друзья, близкие, весь социум ждут от человека наглядной демонстрации его успеха. И он вынужден идти в автосалон за новой машиной и везти семью в пятизвездочный "олл-инклюзив", хотя, возможно, сам от этого и не в восторге.
В этом смысле тема "личной скромности" применительно к чиновникам и вообще к элите представляется довольно натянутой. Советской партийной этики "личной скромности", обязательной для любого руководителя, 30 лет уже как не существует. Это было первое, от чего немедленно отреклись бывшие партийные и комсомольские начальники. Возможно, не будь этой навязываемой всему госаппарату идеологии нестяжательства, сторонников сохранения СССР в 1991 году было бы сильно больше и страна бы не распалась.
Но мотивации бороться за монополию КПСС не было не только у рядового инженера — члена партии, но даже у первого секретаря Московского горкома Ельцина. Все эти игры с поездками на троллейбусе с простым народом хороши, только если после поездки можно погрузиться в джакузи, а затем пообедать хорошо приготовленным каплуном с бокалом французского бордо. А у первого секретаря горкома вместо этого была только убогая служебная дача в Барвихе и ящик "Столичной" водки. Так себе привилегии.
Личное богатство политической и экономической элиты страны является залогом того, что элита заинтересована эту страну сохранить — хотя бы для того, чтобы не потерять кормовую базу. Народ это сердцем чует. Не зря поговорка "Эти хотя бы уже наворовали, а новые придут — начнут по новой" употребляется в любом российском регионе и является практически приговором амбициям любой политической оппозиции.
Народ равнодушен к разговорам о том, что начальники должны жить, "как все". Это миф. Никто никогда не считал, что руководитель должен жить так же, как рядовой эскаваторщик или учитель. Начни кто-то из губернаторов активно раскручивать тему личной скромности, его просто поднимут на смех и все равно не поверят. В этом нет логики, а любой взрослый человек свое мировоззрение все равно строит на простой и формальной логике. Каждый хочет зарабатывать больше, чем бы он ни занимался. И если чиновник бьется за свое место, участвует в выборах, выслуживается перед вышестоящим начальством — значит, место хлебное. А иначе бы он просто пошел в таксисты. Все, как и у простых людей.
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Образ товарища Сталина с его единственной шинелью и военным френчем давно стал киношным. Никто его не воспринимает как нечто возможное в современном мире. Это далекая история. Как образ короля Артура в рыцарских латах. Никто же не будет сегодня ходить в латах, если только он не чокнутый реконструктор.
Вообще мне кажется, что русский человек легко прощает начальству некоторые личные "излишества", если только внутри себя он соглашается с тем, что общий результат работы этого начальства того стоит.
Характерно, что ожесточение вокруг того, что чиновники бесятся с жиру, возникает именно вокруг руководителей второго и третьего эшелона. Люди не готовы и не могут принять, что у полковников Захарченко и Чекалина в принципе могут быть миллиарды. Это не укладывается в привычную и понятную картину мира и вызывает ощущение чудовищной несправедливости.
Глава управы на мерседесе вызывает гораздо больше вопросов, чем мерседес мэра. Мэр — он из высшего сословия, и поскольку есть некое общественное согласие, мерседес заслужил. А вот глава управы — он ничем не отличается от тебя, меня и соседа с третьего этажа, и поэтому появление у него дорогой машины вызывает бурление сознания.
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Это сформулировал еще Николай Васильевич Гоголь словами городничего в комедии "Ревизор", когда тот орал на квартального: "Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! Не по чину берешь!"
Сегодня то же самое. Все на уровне здравого смысла. По чину образ жизни или нет.
Вероятно, губернатор Морозов не так уж и неправ, когда требует от своего аппарата личной скромности. Народ воспринимает всех этих советников, начальников департаментов и руководителей секретариатов как мелкую сошку, никчемную шушеру и бездельников.
Никакого пиетета к ним никто не испытывает. Их должности, такие важные в бюрократической иерархии, для рядового горожанина — фикция, пшик. Чинуша он и есть чинуша, дармоед и паразит.
Вся эта серая масса в представлении русского человека просто не может и не должна жить лучше, чем он. И тут действительно могут возникать острые моменты, которые власть должна купировать и решать системно.
Не нужно требовать ничего невозможного. Живи любой средний и мелкий чиновник на обычную по региону зарплату или даже в два или три раза выше, чем в среднем по области, он при всем желании не сможет себе позволить ничего "нескромного".
А если вдруг позволяет, то тут и думать не надо. Про это сразу должны начинать думать правоохранители.
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РоссияАвторы
Популярные комментарии
Сейчас общество более всего стало раздражать как раз бахвальство и выпячивание своей роскоши. Брали чиновники и при СССР. Но выставлять это на показ, было и опасно (арест) и не этично (могли выгнать из партии, лишить кресла и т.п.). На заре становления России, руководящие чины, жаловались на привилегии высшей номенклатуры - дачи, машины, санатории, спецмагазины и прочее. Но забывали об одном факте. Это всё было служебное и зарплаты были не безумные! И если ты начинал халтурить на своём месте, мог моментально лишится этих благ. А что сейчас? Привилегии остались: бесплатное лекарство, отдельные поликлиники и больницы, машины, Но ... Зарплаты взлетели, а качество их труда нет. Законы стали более размытыми и не такими уж страшными. Боятся нечего и некого. Даже если и лишать кресла, в кубышках (банках) уже увесистые суммы, на внуков хватил.
19 сентября, 08:27
Akkypamucm
2310100
Все просто нужен контроль расходов. Потратил чиновник больше своей ЗП,путь обьяснит откуда деньги.
19 сентября, 08:32
Костик Бубей
2220001
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