Несмотря на то что Эммануэля Макрона ни при каких обстоятельствах нельзя назвать русофилом, его попытки заработать себе политические очки за счет нормализации отношений с Россией и продвижения в решении "украинского кризиса" вызывают вполне серьезную истерику в Лондоне. Далеко не каждый день редакционный совет главного европейского финансового издания, лондонской Financial Times, пишет на своих страницах открытые письма, обращенные к президенту Франции. Но ради того, чтобы никакой нормализации отношений с Россией не было, редакция Financial Times решила постараться.

Например, президента Франции стараются убедить в том, что исполнение Минских соглашений в плане проведения выборов в Донбассе и предоставления ему особого статуса может привести к тому, что внутри украинской нации окажется "раковая опухоль", под которой, очевидно, подразумеваются те самые регионы с особым статусом.

Лондонская редакция считает, что именно этого боится Киев. Financial Times, очевидно, разделяет эти опасения, так как негативно отзывается о Минских соглашениях и требует от Макрона ни в коем случае не принуждать Зеленского к компромиссам по этому вопросу.

Нужно запомнить раз и навсегда, что для наших геополитических оппонентов, и для тех, кто выражает их позиции в медийном пространстве, Донбасс — это "раковая опухоль", а его жители, исходя из этой логики, — раковые клетки, с которыми нужно поступать соответствующим образом, конечно же, во имя сохранения здоровья Украины. В тексте Financial Times нет прямого указания, кем они считают россиян и Россию в целом. Но не нужно испытывать особых сомнений в том, что к нам и нашей стране относятся не лучше. Более того, любые попытки построить "Европу от Лиссабона до Владивостока", будут напарываться на гневные окрики из Лондона, а "золотые перья" когда-то респектабельной британской журналистики будут сообщать европейцам, что они пытаются подключить к чистому и здоровому континенту большую "раковую опухоль" от Калининграда до Владивостока, а значит, нужно немедленно одуматься.

Впрочем, у противников нормализации отношений с Россией "болит" не только Донбасс. Их еще очень беспокоит Крым и Трамп, а также возможность того, что символ всего хорошего, "Большая семерка", вновь пополнится Россией, а этого никак допустить нельзя.

Показательно, что от Макрона пытаются добиться двух принципиальных обещаний: не прощать России Крым и не идти на поводу у Дональда Трампа в вопросе диалога с нашей страной:

"Даже если сделка по востоку Украины может быть заключена без ущерба для Киева, возможно некоторое смягчение санкций против России, но это не должно привести к нормализации западных отношений с Москвой. Во имя европейской безопасности и сотрудничества по вопросам ядерного соглашения с Ираном и ради Венесуэлы восстановление диалога с Россией важно. Но например, вновь принимать Москву в "Большую семерку", о чем упоминали Макрон и президент США Дональд Трамп, в то время как Крым остался бы аннексированным, означало бы прогнуться и согласиться с результатом русской агрессии против европейского соседа", — пишет Financial Times.

В пользу того что Макрон может себе позволить не идти на компромиссы и уступки на российском направлении, приводятся следующие тезисы. Популярность российского президента упала после небывалого посткрымского взлета, в Москве проходят митинги оппозиции, а на российскую внутриполитическую стабильность давят непопулярные реформы. При этом за скобками этого анализа остаются несколько неприятных фактов: рейтинг президента Путина — в два раза выше рейтинга Макрона (67% против 34%), уровню политической стабильности России позавидовали бы и Великобритания, и Франция (московские беспорядки не идут ни в какое сравнение с парижскими уличными боями), и нужно ничего не знать о россиянах, чтобы думать, будто они согласятся на идею "вернуть Крым в обмен на возвращение России в G7" или любое аналогичное предложение.

Самое забавное в истории с "наказом Макрону" заключается в том упорстве, с которым редакционный совет ведущего европейского издания игнорирует причины, из-за которых французский лидер пытается, в меру возможностей и воображения, изменить отношения с Россией. В своем программном выступлении перед французским дипломатическим корпусом президент Макрон хотя и повторил целую серию расхожих мифов о России и списал все российские успехи на европейскую слабость, все-таки отметил два важных факта, с которыми придется считаться.

Первый: без России в Европе невозможно построить жизнеспособную архитектуру безопасности, а превращать Европу в поле битвы между США и Россией — в принципе очень плохая идея для самой Европы.

Второй: гегемония Запада (в самом широком смысле этого слова) закончилась и что-то диктовать миру уже не получается. Это значит, что с Москвой придется искать способы именно договориться. И Крым этому не помеха, a прежде чем что-то говорить о "российской агрессии" и нарушении международного права, Лондону следовало бы внимательно посмотреть на себя в зеркало.

Например, у России есть все права на Крым (смотри результаты соответствующего референдума), а вот у Великобритании нет никаких прав на те острова, которые она до сих пор отказывается возвращать Маврикию, несмотря даже на соответствующее решение Международного суда ООН .