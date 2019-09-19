Макрону угрожают раком и просят отвернуться от Путина

Несмотря на то что Эммануэля Макрона ни при каких обстоятельствах нельзя назвать русофилом, его попытки заработать себе политические очки за счет нормализации отношений с Россией и продвижения в решении "украинского кризиса" вызывают вполне серьезную истерику в Лондоне. Далеко не каждый день редакционный совет главного европейского финансового издания, лондонской Financial Times, пишет на своих страницах открытые письма, обращенные к президенту Франции. Но ради того, чтобы никакой нормализации отношений с Россией не было, редакция Financial Times решила постараться.
Макрону отправлено открытое письмо под заголовком "Запад не может просто отложить в сторону агрессию Владимира Путина. Президент Франции Макрон должен быть крайне осторожен в своих инициативах в отношении Москвы"
, причем текст этого своеобразного антироссийского манифеста позволяет хорошо оценить глубину антироссийских настроений определенного сегмента западной элиты.
Например, президента Франции стараются убедить в том, что исполнение Минских соглашений в плане проведения выборов в Донбассе и предоставления ему особого статуса может привести к тому, что внутри украинской нации окажется "раковая опухоль", под которой, очевидно, подразумеваются те самые регионы с особым статусом.
Лондонская редакция считает, что именно этого боится Киев. Financial Times, очевидно, разделяет эти опасения, так как негативно отзывается о Минских соглашениях и требует от Макрона ни в коем случае не принуждать Зеленского к компромиссам по этому вопросу.
Нужно запомнить раз и навсегда, что для наших геополитических оппонентов, и для тех, кто выражает их позиции в медийном пространстве, Донбасс — это "раковая опухоль", а его жители, исходя из этой логики, — раковые клетки, с которыми нужно поступать соответствующим образом, конечно же, во имя сохранения здоровья Украины. В тексте Financial Times нет прямого указания, кем они считают россиян и Россию в целом. Но не нужно испытывать особых сомнений в том, что к нам и нашей стране относятся не лучше. Более того, любые попытки построить "Европу от Лиссабона до Владивостока", будут напарываться на гневные окрики из Лондона, а "золотые перья" когда-то респектабельной британской журналистики будут сообщать европейцам, что они пытаются подключить к чистому и здоровому континенту большую "раковую опухоль" от Калининграда до Владивостока, а значит, нужно немедленно одуматься.
Впрочем, у противников нормализации отношений с Россией "болит" не только Донбасс. Их еще очень беспокоит Крым и Трамп, а также возможность того, что символ всего хорошего, "Большая семерка", вновь пополнится Россией, а этого никак допустить нельзя.
Показательно, что от Макрона пытаются добиться двух принципиальных обещаний: не прощать России Крым и не идти на поводу у Дональда Трампа в вопросе диалога с нашей страной:
"Даже если сделка по востоку Украины может быть заключена без ущерба для Киева, возможно некоторое смягчение санкций против России, но это не должно привести к нормализации западных отношений с Москвой. Во имя европейской безопасности и сотрудничества по вопросам ядерного соглашения с Ираном и ради Венесуэлы восстановление диалога с Россией важно. Но например, вновь принимать Москву в "Большую семерку", о чем упоминали Макрон и президент США Дональд Трамп, в то время как Крым остался бы аннексированным, означало бы прогнуться и согласиться с результатом русской агрессии против европейского соседа", — пишет Financial Times.
В пользу того что Макрон может себе позволить не идти на компромиссы и уступки на российском направлении, приводятся следующие тезисы. Популярность российского президента упала после небывалого посткрымского взлета, в Москве проходят митинги оппозиции, а на российскую внутриполитическую стабильность давят непопулярные реформы. При этом за скобками этого анализа остаются несколько неприятных фактов: рейтинг президента Путина — в два раза выше рейтинга Макрона (67% против 34%), уровню политической стабильности России позавидовали бы и Великобритания, и Франция (московские беспорядки не идут ни в какое сравнение с парижскими уличными боями), и нужно ничего не знать о россиянах, чтобы думать, будто они согласятся на идею "вернуть Крым в обмен на возвращение России в G7" или любое аналогичное предложение.
Самое забавное в истории с "наказом Макрону" заключается в том упорстве, с которым редакционный совет ведущего европейского издания игнорирует причины, из-за которых французский лидер пытается, в меру возможностей и воображения, изменить отношения с Россией. В своем программном выступлении перед французским дипломатическим корпусом президент Макрон хотя и повторил целую серию расхожих мифов о России и списал все российские успехи на европейскую слабость, все-таки отметил два важных факта, с которыми придется считаться.
Первый: без России в Европе невозможно построить жизнеспособную архитектуру безопасности, а превращать Европу в поле битвы между США и Россией — в принципе очень плохая идея для самой Европы.
Второй: гегемония Запада (в самом широком смысле этого слова) закончилась и что-то диктовать миру уже не получается. Это значит, что с Москвой придется искать способы именно договориться. И Крым этому не помеха, a прежде чем что-то говорить о "российской агрессии" и нарушении международного права, Лондону следовало бы внимательно посмотреть на себя в зеркало.
Например, у России есть все права на Крым (смотри результаты соответствующего референдума), а вот у Великобритании нет никаких прав на те острова, которые она до сих пор отказывается возвращать Маврикию, несмотря даже на соответствующее решение Международного суда ООН.
Впрочем, надо отдать должное элите британских медийщиков, работающей в редакции Financial Times: она в равной степени презирает как международное право, так и результаты демократического волеизъявления, причем независимо от того, где оно происходило — в российском Крыму или на британском рефередуме по Брекзиту, который они бы тоже очень хотели отменить. К счастью, практика показывает, что противники демократии и принципиальные русофобы (почему-то почти всегда эти качества встречаются одновременно) находятся на неправильной стороне истории, а значит, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что, пока редакция Financial Times будет лаять, французские дипломатические караваны будут медленно идти к Кремлю.