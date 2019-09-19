День оружейника в России

Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника . Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.

Указ "Об установлении Дня оружейника" был подписан президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года.

С просьбой об установлении Дня оружейника выступил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным в мае 2010 года Михаил Калашников (1919-2013), один из самых известных оружейников не только в России, но и в мире. Инициативу поддержал Союз российских оружейников.

Решение об учреждении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости Российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире.

Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века. Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом, был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников, чей день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября

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Поздравления принимают конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки, которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия.