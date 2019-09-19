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РИА Новости

День оружейника в России

04:55 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКалашников с автоматом АК-47
Калашников с автоматом АК-47
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
Указ "Об установлении Дня оружейника" был подписан президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года.
С просьбой об установлении Дня оружейника выступил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным в мае 2010 года Михаил Калашников (1919-2013), один из самых известных оружейников не только в России, но и в мире. Инициативу поддержал Союз российских оружейников.
Решение об учреждении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости Российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире.
Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века. Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом, был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников, чей день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) расположены в 64 субъектах России.
По данным на 2018 год, в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 1355 организаций. Общая численность работников, занятых в таких организациях, составляет около двух миллионов человек.В 2018 году доля молодежи до 35 лет среди работников ОПК увеличилась с 20% до более чем 30%.
По данным гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, в 2018 году Россия продала за рубеж военную продукцию на семь миллиардов долларов. За этот год компания подписала около 600 контрактов на сумму в девять миллиардов долларов.
Российская Федерация сохраняет позиции на международном рынке вооружений. В 2012 году объем экспорта превысил 14 миллиардов долларов и все последующие годы находился на уровне 15 миллиардов долларов. Портфель заказов не опускался ниже 45 миллиардов долларов и в 2018 году преодолел отметку в 51 миллиард долларов.
Праздничные мероприятия Дня оружейника в основном проходят в городах, где действуют предприятия российского ОПК. Однако особенно широко он отмечается в Туле и Ижевске, которые считаются столицами оборонно-промышленного комплекса страны.
В этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты и салюты.
Поздравления принимают конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки, которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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