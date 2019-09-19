Сердце южной Италии. Чем привлекает Неаполь

Неаполь считается родиной пиццы.

По легенде, это блюдо стали готовить в Италии в 1522 году: когда в страну начали ввозить помидоры. Их и сыр моцарелла запекали на пшеничной лепешке.

Классическими признаны два вида неаполитанской пиццы — "Маринара" (с чесноком и без сыра) и "Маргарита" (с сыром, базиликом и без чеснока).

Искусство приготовления пиццы входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.