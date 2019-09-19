Сердце южной Италии. Чем привлекает Неаполь

В каждом из десяти районов города — несколько исторически сложившихся кварталов.
В каждом из десяти районов города — несколько исторически сложившихся кварталов.
Неаполь считается родиной пиццы.
По легенде, это блюдо стали готовить в Италии в 1522 году: когда в страну начали ввозить помидоры. Их и сыр моцарелла запекали на пшеничной лепешке.
Классическими признаны два вида неаполитанской пиццы — "Маринара" (с чесноком и без сыра) и "Маргарита" (с сыром, базиликом и без чеснока).
Искусство приготовления пиццы входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Неаполь считается родиной пиццы.
По легенде, это блюдо стали готовить в Италии в 1522 году: когда в страну начали ввозить помидоры. Их и сыр моцарелла запекали на пшеничной лепешке.
Классическими признаны два вида неаполитанской пиццы — "Маринара" (с чесноком и без сыра) и "Маргарита" (с сыром, базиликом и без чеснока).
Искусство приготовления пиццы входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Крепость Кастель-дель-Ово, построенная в середине XII века, соединяется с Неаполем узкой насыпью.
Ее название переводится как "Замок яйца". Дело в необычной архитектурной форме. Также есть версия, что название приклеилось к крепости из-за волшебного яйца, якобы припрятанного под замком римским поэтом Вергилием.
Кастель-дель-Ово была не только крепостью, но и монастырем, тюрьмой, виллой и музеем.
Крепость Кастель-дель-Ово, построенная в середине XII века, соединяется с Неаполем узкой насыпью.
Ее название переводится как "Замок яйца". Дело в необычной архитектурной форме. Также есть версия, что название приклеилось к крепости из-за волшебного яйца, якобы припрятанного под замком римским поэтом Вергилием.
Кастель-дель-Ово была не только крепостью, но и монастырем, тюрьмой, виллой и музеем.
Монастырь Чертоза-ди-Сан-Мартино виден из любой точки Неаполя. Из монастырских окон открывается панорамный вид на город, бухту и вулкан Везувий.
Сейчас в здании музей: представлены картины, скульптуры и старинные предметы быта неаполитанцев.
Монастырь Чертоза-ди-Сан-Мартино виден из любой точки Неаполя. Из монастырских окон открывается панорамный вид на город, бухту и вулкан Везувий.
Сейчас в здании музей: представлены картины, скульптуры и старинные предметы быта неаполитанцев.
Церковь Сан-Франческо ди Паола высится на площади Плебишито — самой большой в городе. Это сердце Неаполя.
За образец храма взяли римский Пантеон. Архитектурный ансамбль дополняет колоннада, обрамляющая площадь.
Церковь Сан-Франческо ди Паола высится на площади Плебишито — самой большой в городе. Это сердце Неаполя.
За образец храма взяли римский Пантеон. Архитектурный ансамбль дополняет колоннада, обрамляющая площадь.
Галерея Умберто I, построенная в конце XIX века, — одно из самых узнаваемых мест Неаполя.
Здание в форме креста под стеклянной крышей объединяет магазины, рестораны, офисы.
Стены галереи украшают витражи и декоративные элементы, мраморный пол выложен мозаикой с изображением знаков зодиака. Считается, что если встать на свой знак и загадать желание, все сбудется.
Галерея Умберто I, построенная в конце XIX века, — одно из самых узнаваемых мест Неаполя.
Здание в форме креста под стеклянной крышей объединяет магазины, рестораны, офисы.
Стены галереи украшают витражи и декоративные элементы, мраморный пол выложен мозаикой с изображением знаков зодиака. Считается, что если встать на свой знак и загадать желание, все сбудется.
Площадь Триесте и Тренто с барочной церковью Сан-Фердинандо и небольшим фонтаном Карсио находится в историческом центре города. Совсем рядом — галерея Умберто I и площадь Плебишито.
Площадь Триесте и Тренто с барочной церковью Сан-Фердинандо и небольшим фонтаном Карсио находится в историческом центре города. Совсем рядом — галерея Умберто I и площадь Плебишито.
Санта-Кьяра — религиозный комплекс, включающий в себя монастырь XIV века, гробницы и археологический музей. Здесь похоронены короли Анжуйской династии.
Крытая галерея, колонны и скамейки церкви украшены майоликой с картинами из жизни Неаполя.
Санта-Кьяра — религиозный комплекс, включающий в себя монастырь XIV века, гробницы и археологический музей. Здесь похоронены короли Анжуйской династии.
Крытая галерея, колонны и скамейки церкви украшены майоликой с картинами из жизни Неаполя.
До Везувия, единственного действующего вулкана континентальной Европы, от Неаполя — 15 километров.
В 79 году его извержение погубило города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и Стабии.
Последней раз вулкан извергался в 1944 году.
До Везувия, единственного действующего вулкана континентальной Европы, от Неаполя — 15 километров.
В 79 году его извержение погубило города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и Стабии.
Последней раз вулкан извергался в 1944 году.
В Помпеях под вулканическим пеплом сохранились целые улицы.
Ежегодно город-музей под открытым небом, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посещает более двух миллионов туристов.
В Помпеях под вулканическим пеплом сохранились целые улицы.
Ежегодно город-музей под открытым небом, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посещает более двух миллионов туристов.
Королевский дворец в Казерте (40 километров от Неаполя) построен в XVIII веке по образцу королевского дворца в Мадриде. Внутри 1200 комнат и залов. Для сравнения: в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге 1084 помещения.
Дворцово-парковый ансамбль — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А еще там снимали голливудские фильмы, такие как "Миссия невыполнима", "Код да Винчи", "Ангелы и демоны".
Королевский дворец в Казерте (40 километров от Неаполя) построен в XVIII веке по образцу королевского дворца в Мадриде. Внутри 1200 комнат и залов. Для сравнения: в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге 1084 помещения.
Дворцово-парковый ансамбль — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А еще там снимали голливудские фильмы, такие как "Миссия невыполнима", "Код да Винчи", "Ангелы и демоны".
Белье, которое жители города сушат на веревках прямо над головами прохожих, — один из традиционных атрибутов Неаполя.
Белье, которое жители города сушат на веревках прямо над головами прохожих, — один из традиционных атрибутов Неаполя.