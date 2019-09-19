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РИА Новости
Туризм

Сердце южной Италии. Чем привлекает Неаполь

08:00 19.09.2019 (обновлено: 16:44 19.09.2019)
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Крылатая фраза "Vedi Napoli e poi muori" буквально переводится как "Увидь Неаполь и затем умирай" и в несколько измененном виде употребляется по отношению к другим городам, вызывающим бурные эмоции. Ее приписывают и римскому поэту Вергилию, и немецкому классику Иоганну Гёте, и средневековым путешественникам. Третий по величине город Италии — после Рима и Милана — принадлежал Римской империи, Испании, Австрии, Франции, но всегда сохранял самобытность. Средневековая архитектура, природные достопримечательности и блюда местной кухни, известные на весь мир, — в фотоленте РИА Новости.
CC0 / ML5909 /

Неаполь был основан греческими поселенцами в VIII веке до нашей эры под названием Партенопа — по имени мифологической сирены. После разрушения итальянцами рядом построили новый город — Неаполис.

Неаполь
1 из 13

Неаполь был основан греческими поселенцами в VIII веке до нашей эры под названием Партенопа — по имени мифологической сирены. После разрушения итальянцами рядом построили новый город — Неаполис.

CC0 / ML5909 /
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В каждом из десяти районов города — несколько исторически сложившихся кварталов.

На одной из улиц Неаполя
2 из 13

В каждом из десяти районов города — несколько исторически сложившихся кварталов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© Фото : bloomingmimosa

Неаполь считается родиной пиццы.

По легенде, это блюдо стали готовить в Италии в 1522 году: когда в страну начали ввозить помидоры. Их и сыр моцарелла запекали на пшеничной лепешке.

Классическими признаны два вида неаполитанской пиццы — "Маринара" (с чесноком и без сыра) и "Маргарита" (с сыром, базиликом и без чеснока).

Искусство приготовления пиццы входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Пицца
3 из 13

Неаполь считается родиной пиццы.

По легенде, это блюдо стали готовить в Италии в 1522 году: когда в страну начали ввозить помидоры. Их и сыр моцарелла запекали на пшеничной лепешке.

Классическими признаны два вида неаполитанской пиццы — "Маринара" (с чесноком и без сыра) и "Маргарита" (с сыром, базиликом и без чеснока).

Искусство приготовления пиццы входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

© Фото : bloomingmimosa
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Крепость Кастель-дель-Ово, построенная в середине XII века, соединяется с Неаполем узкой насыпью.

Ее название переводится как "Замок яйца". Дело в необычной архитектурной форме. Также есть версия, что название приклеилось к крепости из-за волшебного яйца, якобы припрятанного под замком римским поэтом Вергилием.

Кастель-дель-Ово была не только крепостью, но и монастырем, тюрьмой, виллой и музеем.

Крепость Кастель-дель-Ово в Неаполе
4 из 13

Крепость Кастель-дель-Ово, построенная в середине XII века, соединяется с Неаполем узкой насыпью.

Ее название переводится как "Замок яйца". Дело в необычной архитектурной форме. Также есть версия, что название приклеилось к крепости из-за волшебного яйца, якобы припрятанного под замком римским поэтом Вергилием.

Кастель-дель-Ово была не только крепостью, но и монастырем, тюрьмой, виллой и музеем.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / pandionhiatus3

Монастырь Чертоза-ди-Сан-Мартино виден из любой точки Неаполя. Из монастырских окон открывается панорамный вид на город, бухту и вулкан Везувий.

Сейчас в здании музей: представлены картины, скульптуры и старинные предметы быта неаполитанцев.

Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь
5 из 13

Монастырь Чертоза-ди-Сан-Мартино виден из любой точки Неаполя. Из монастырских окон открывается панорамный вид на город, бухту и вулкан Везувий.

Сейчас в здании музей: представлены картины, скульптуры и старинные предметы быта неаполитанцев.

© Depositphotos / pandionhiatus3
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Церковь Сан-Франческо ди Паола высится на площади Плебишито — самой большой в городе. Это сердце Неаполя.

За образец храма взяли римский Пантеон. Архитектурный ансамбль дополняет колоннада, обрамляющая площадь.

Церковь Сан Франческо ди Паола на площади Референдума в Неаполе
6 из 13

Церковь Сан-Франческо ди Паола высится на площади Плебишито — самой большой в городе. Это сердце Неаполя.

За образец храма взяли римский Пантеон. Архитектурный ансамбль дополняет колоннада, обрамляющая площадь.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Галерея Умберто I, построенная в конце XIX века, — одно из самых узнаваемых мест Неаполя.

Здание в форме креста под стеклянной крышей объединяет магазины, рестораны, офисы.

Стены галереи украшают витражи и декоративные элементы, мраморный пол выложен мозаикой с изображением знаков зодиака. Считается, что если встать на свой знак и загадать желание, все сбудется.

Галерея Умберто в Неаполе
7 из 13

Галерея Умберто I, построенная в конце XIX века, — одно из самых узнаваемых мест Неаполя.

Здание в форме креста под стеклянной крышей объединяет магазины, рестораны, офисы.

Стены галереи украшают витражи и декоративные элементы, мраморный пол выложен мозаикой с изображением знаков зодиака. Считается, что если встать на свой знак и загадать желание, все сбудется.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Площадь Триесте и Тренто с барочной церковью Сан-Фердинандо и небольшим фонтаном Карсио находится в историческом центре города. Совсем рядом — галерея Умберто I и площадь Плебишито.

Площадь Триеста и Тренто в Неаполе
8 из 13

Площадь Триесте и Тренто с барочной церковью Сан-Фердинандо и небольшим фонтаном Карсио находится в историческом центре города. Совсем рядом — галерея Умберто I и площадь Плебишито.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
CC0 / VincenzoRaucci /

Санта-Кьяра — религиозный комплекс, включающий в себя монастырь XIV века, гробницы и археологический музей. Здесь похоронены короли Анжуйской династии.

Крытая галерея, колонны и скамейки церкви украшены майоликой с картинами из жизни Неаполя.

Неаполь
9 из 13

Санта-Кьяра — религиозный комплекс, включающий в себя монастырь XIV века, гробницы и археологический музей. Здесь похоронены короли Анжуйской династии.

Крытая галерея, колонны и скамейки церкви украшены майоликой с картинами из жизни Неаполя.

CC0 / VincenzoRaucci /
CC0 / francescopalermoph /

До Везувия, единственного действующего вулкана континентальной Европы, от Неаполя — 15 километров.

В 79 году его извержение погубило города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и Стабии.

Последней раз вулкан извергался в 1944 году.

Неаполь
10 из 13

До Везувия, единственного действующего вулкана континентальной Европы, от Неаполя — 15 километров.

В 79 году его извержение погубило города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и Стабии.

Последней раз вулкан извергался в 1944 году.

CC0 / francescopalermoph /
CC0 / martineci999 /

В Помпеях под вулканическим пеплом сохранились целые улицы.

Ежегодно город-музей под открытым небом, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посещает более двух миллионов туристов.

Помпеи
11 из 13

В Помпеях под вулканическим пеплом сохранились целые улицы.

Ежегодно город-музей под открытым небом, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посещает более двух миллионов туристов.

CC0 / martineci999 /
CC0 / pietroricciardi /

Королевский дворец в Казерте (40 километров от Неаполя) построен в XVIII веке по образцу королевского дворца в Мадриде. Внутри 1200 комнат и залов. Для сравнения: в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге 1084 помещения.

Дворцово-парковый ансамбль — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А еще там снимали голливудские фильмы, такие как "Миссия невыполнима", "Код да Винчи", "Ангелы и демоны".

Королевский дворец в Казерте
12 из 13

Королевский дворец в Казерте (40 километров от Неаполя) построен в XVIII веке по образцу королевского дворца в Мадриде. Внутри 1200 комнат и залов. Для сравнения: в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге 1084 помещения.

Дворцово-парковый ансамбль — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А еще там снимали голливудские фильмы, такие как "Миссия невыполнима", "Код да Винчи", "Ангелы и демоны".

CC0 / pietroricciardi /
CC0 / greissdesign /

Белье, которое жители города сушат на веревках прямо над головами прохожих, — один из традиционных атрибутов Неаполя.

Неаполь
13 из 13

Белье, которое жители города сушат на веревках прямо над головами прохожих, — один из традиционных атрибутов Неаполя.

CC0 / greissdesign /
2516000
ТуризмФото - ТуризмИталияТуризмтуристыНеаполь
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