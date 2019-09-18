МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Все главы администраций Крыма ушли в отставку после предложения главы региона Сергея Аксенова сложить полномочия.

По его словам, это необходимо для формирования новой команды. Аксенов пообещал, что скоро новоизбранные депутаты назначат сроки проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.