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РИА Новости

Все главы администраций Крыма ушли в отставку

23:58 18.09.2019
23227
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВсероссийская регата "Дружба" в Севастополе
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Все главы администраций Крыма ушли в отставку после предложения главы региона Сергея Аксенова сложить полномочия.
По его словам, это необходимо для формирования новой команды. Аксенов пообещал, что скоро новоизбранные депутаты назначат сроки проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли восьмого сентября. В парламент республики прошли три партии: "Единая Россия" получила 60 мандатов из 75, у ЛДПР – десять мест, у КПРФ – пять.
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17 сентября, 11:39РИА Новости
В Крыму планируют создать комитет по народной дипломатии
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КрымРоссияПолитика
Популярные комментарии
Ну вот и все."ЕдРо" подминает под себя Крым.Готовьтесь,ребята,теперь будет как во всей России.
19 сентября, 03:34
Владимир Вышетравский
10220111
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