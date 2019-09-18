В НАТО рассказали о существовании "моря Азимова"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Один из экспертов НАТО по морской безопасности в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и некоем "море Азимова".

Публикация называется "Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО".

"Свобода доступа к морям имеет решающее значение для наших национальных экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни", - приводятся в публикации НАТО слова эксперта по морской безопасности Пола Бэкли, работающего в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Специалист, учившийся в военно-морской академии США, отмечает, что "и мины, и подводные лодки являются эффективными способами отрицания этой свободы доступа к морям".

Далее в публикации идет ссылка на недавние события в Персидском заливе и в "море Азимова" (Sea of Asimov), которые "продемонстрировали необходимость военно-морской мощи и необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины".

В статье не содержится никаких пояснений, где именно находится "море Азимова" и какие "недавние события", требующие "военно-морской мощи", там происходили. Одним из объяснений может быть ошибочное написание Азовского моря (Sea of Azov).