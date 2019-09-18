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РИА Новости

В НАТО рассказали о существовании "моря Азимова"

23:53 18.09.2019 (обновлено: 00:00 19.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Один из экспертов НАТО по морской безопасности в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и некоем "море Азимова".
Публикация называется "Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО".
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"Свобода доступа к морям имеет решающее значение для наших национальных экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни", - приводятся в публикации НАТО слова эксперта по морской безопасности Пола Бэкли, работающего в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Специалист, учившийся в военно-морской академии США, отмечает, что "и мины, и подводные лодки являются эффективными способами отрицания этой свободы доступа к морям".
Далее в публикации идет ссылка на недавние события в Персидском заливе и в "море Азимова" (Sea of Asimov), которые "продемонстрировали необходимость военно-морской мощи и необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины".
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В статье не содержится никаких пояснений, где именно находится "море Азимова" и какие "недавние события", требующие "военно-морской мощи", там происходили. Одним из объяснений может быть ошибочное написание Азовского моря (Sea of Azov).
Статья, опубликованная в среду на сайте НАТО в 16.57 по местному времени (17.57 мск), по состоянию на 22.20 (23.20) по-прежнему содержит упоминание о малоизвестном море, отсылающем, возможно, к фамилии американского писателя-фантаста Айзека Азимова.
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НАТОСШАВ мире
Популярные комментарии
Не понял удивления журналистов издания, ну это же то море, которое омывает берега Белоруссии, где белорусские рыбаки вываливают омаров и креветок, запрещённых ввозить которые в Россию. Азимовское море, ну что вы, как дети, ей богу…
19 сентября, 00:35
Себекхотеп III
27551002
Специалистам, учившимся в военно-морской академии США срочно пересдать ЕГЭ по географии. Позор!
19 сентября, 00:33
Володиммер Демортов
2870000
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