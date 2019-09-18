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РИА Новости

В МИД Чехии прокомментировали перенос памятника маршалу Коневу в музей

23:40 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Памятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Если для памятника советскому маршалу Ивану Коневу будет найдено новое, достойное место, это будет соответствовать обязательствам, вытекающим для Чехии из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года, заявил в среду журналистам глава МИД Томаш Петршичек.
На минувшей неделе члены руководства района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, после длительных дебатов приняли решение перенести его в один из музеев и провести конкурс на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий, а чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником - позор для Чехии.
Памятник маршалу Коневу, облитый розовой краской, в Праге
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"Если мы найдем достойное место для памятника, то мы не нарушим свои обязательства, вытекающие из данного договора", - сказал Петршичек, добавив, что пока он ничего не знает о каких-либо ответных мерах, которыми погрозили некоторые российские политики в связи с решением властей Праги-6.
"Это, главным образом, медиальная риторика", - сказал глава чешского МИД.
Одновременно Петршичек заявил, что в РФ неоднократно совершались вандальские нападения на памятники чехословацким легионерам, которые погибли на территории России в годы Гражданской войны, действуя на стороне белогвардейцев.
"Однако мы решаем это дипломатическим путем, не через СМИ", - подчеркнул Петршичек.
Памятник маршалу Коневу в Праге
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Милош ЗеманМИД ЧехииЧехияРоссияПрагаВ мире
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