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РИА Новости

Макрон и Конте обсудили проблему нелегальной миграции и ситуацию в Ливии

23:27 18.09.2019
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© REUTERS / Yoan Valat/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Yoan Valat/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
РИМ, 18 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Италия и Франция согласны в необходимости выработки общеевропейского ответа на проблему нелегальной миграции и разделяют совместную цель достижения мира в Ливии, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Мы обладаем общей решимостью содействовать перезапуску Европейского союза, мы находимся в ключевой фазе", - заявил Конте в ходе пресс-подхода.
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По его словам, с французской стороны была выражена готовность разработать "европейский механизм по мигрантам, по их прибытию, распределению и эффективному управлению их возвращения на родину".
"Нам нужно увести проблему от пропаганды, в том числе антиевропейской", - заявил премьер Италии в эфире YouTube-канала правительственного дворца Киджи.
Говоря о ситуации в Ливии, Конте подчеркнули, что общей целью Франции и Италии является конструктивная работа "с привлечением всех партнеров" для достижения мира в североафриканской стране.
"Я передал Макрону приглашение провести в Италии следующую двустороннюю встречу в начале следующего года", - добавил Конте.
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Перед переговорами с президентом Франции итальянский лидер смог обсудить ливийскую тему с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем. На их встрече итальянская сторона назвала ливийский кризис предметом крупного беспокойства страны, а его урегулирование - вопросом национального интереса Италии. Конте вновь подтвердил поддержку ПНС и призвал Сарраджа предпринять усилия для борьбы с экстремистами, находящимися в рядах ливийского ополчения.
В свою очередь Макрон в своем выступлении заявил, что ситуация в Ливии стала точкой сближения для Италии и Ливии.
"Мы убеждены, что выход может быть найден только путем компромисса и диалога", - заявил президент Франции.
Рим и Париж, по его словам, поддерживают созыв "международной конференции по Ливии, которая включила бы все стороны, и межливийской конференции, которая позволила бы примирить стороны, участвующие в конфликте".
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