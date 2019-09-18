Источник: Совбез ООН рассмотрит резолюцию о прекращении огня в Идлибе

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

ООН, 18 сен – РИА Новости. СБ ООН рассмотрит в четверг проект резолюции о прекращении огня на северо-западе Сирии, представленный Бельгией, Германией и Кувейтом, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Бельгия, Германия и Кувейт планируют завтра инициировать голосование в 15.00", - сказал источник.

По его словам, авторы резолюции пытались учесть озабоченности всех членов СБ и отразить их в тексте. Собеседник пояснил, что есть различие взглядов по резолюции, в частности, между Россией и США. "Бельгия, Германия и Кувейт находятся посередине и пытаются найти компромисс, приемлемый для всех", - сказал он.

"Это чисто гуманитарный текст, он не политический. Он нацелен только на оказание помощи народу Идлиба, северо-западной Сирии", - заявил источник.