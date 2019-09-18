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РИА Новости
Война в Сирии

Источник: Совбез ООН рассмотрит резолюцию о прекращении огня в Идлибе

23:22 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости. СБ ООН рассмотрит в четверг проект резолюции о прекращении огня на северо-западе Сирии, представленный Бельгией, Германией и Кувейтом, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Бельгия, Германия и Кувейт планируют завтра инициировать голосование в 15.00", - сказал источник.
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По его словам, авторы резолюции пытались учесть озабоченности всех членов СБ и отразить их в тексте. Собеседник пояснил, что есть различие взглядов по резолюции, в частности, между Россией и США. "Бельгия, Германия и Кувейт находятся посередине и пытаются найти компромисс, приемлемый для всех", - сказал он.
"Это чисто гуманитарный текст, он не политический. Он нацелен только на оказание помощи народу Идлиба, северо-западной Сирии", - заявил источник.
Ранее постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Бельгия, Германия и Кувейт предложили гуманитарно ориентированную резолюцию по ситуации в Сирии. Она призывает к прекращению огня, к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа, перечислил он.
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