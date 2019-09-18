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РИА Новости

Украина предложит России новый контракт по транзиту газа

23:19 18.09.2019
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© AFP 2019 / Alexander Zobin Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
© AFP 2019 / Alexander Zobin
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украина намерена предложить России новый 10-летний контракт на транзит газа в Евросоюз после 2019 года. Киев озвучит свое предложение завтра на трехсторонних переговорах с участием представителей Еврокомиссии в Брюсселе.
Украинский министр энергетики Алексей Оржель в интервью агентству УНИАН заявил, что Киев поддержит позицию вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича.
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Политолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газаРоссия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
"Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию – 60 плюс 30 и на 10 лет", - отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приложит все необходимые усилия для надежного обеспечения транзита газа на рынок ЕС.

Позиция Кремля

Однако в Кремле не ждут конкретных договоренностей от переговоров.
"Нужно вести еще очень много кропотливой работы", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные министерства будут договариваться.
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Вместе с тем РБК со ссылкой на близкий к переговорам источник пишет, что поставки газа из России в Евросоюз в 2020 году могут осуществляться без заключения контракта с Украиной.
Речь может идти о контрактовании "Газпромом" мощностей в газотранспортной системе Украины на краткосрочный и среднесрочный периоды. В публикации уточняется, что инициатором может выступить Брюссель.
Как отмечается, такая схема возможна на основании взятых на себя Киевом обязательств по имплементации европейских энергетических норм в национальное законодательство.
Источник РБК в российской компании пояснил, что "Газпрому" этот сценарий подойдет, но все будет зависеть от цены резервирования.
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Переговоры о транзите

В конце 2019 года истекают действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину. Определенности относительно их будущего пока нет.
Вопрос о новом соглашении обсуждается в ходе трехсторонних встреч России, Украины и Еврокомиссии, последняя прошла в январе.
ЕК предложила сторонам заключить новый транзитный договор сроком на десять лет. В частности, была озвучена позиция, что объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которые участвуют в модернизации украинской ГТС.
В Москве, в свою очередь, заявили, что контракт должен быть коммерчески интересным и для России.
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