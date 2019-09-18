Аналитик прокомментировал ситуацию с газопроводом Opal

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с газопроводом Opal усиливает давление на Россию в вопросе подписания нового контракта на транзит газа в Евросоюз через Украину, считает старший газовый аналитик информационно-аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение и теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. В четверг в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры на министерском уровне РФ, Украины и ЕК о продолжении транзита российского газа через Украину, контракт на который истекает в конце года. Еврокомиссия хотела бы, чтобы новый контракт был долгосрочным и учитывал законодательство ЕС.

Отвечая на вопрос, повышает ли ситуация с Opal шансы создания нового долгосрочного контракта на транзит через Украину и усилит ли это позиции ЕС и Украины на переговорах, эксперт сказала: "Здесь ответ - да". "С сокращением (поставок через) Opal Россия теперь еще больше зависит от украинского транзита. Как мы видим сейчас, это сокращение по Opal просто-напросто компенсируется увеличением потоков (газа) через Украину. Таким образом, это решение оказывает большее давление на Россию в вопросе подписания соглашения, особенно в ситуации, когда "Северный поток-2", вероятно, не будет построен вовремя к началу 2020 года", - пояснила она.

Цыганкова отметила, что спустя несколько дней после вступления в силу решения суда об Opal, не наблюдается особого влияния на общие объемы поставок российского газа в Европу, так как при сокращении прокачки через эту трубу Россия поставляет больше газа по украинскому маршруту.

"На немецко-чешской границе (Opal Brandov) мы видим, что с 14 сентября потоки сократились. Тем не менее, вхождение потоков в Opal на Грайсвальде в Германию сократилось лишь незначительно - на 20%, теперь больше газа, который поступает в Opal, остаётся в Германии, вместо того, чтобы отправляться дальше в Чехию", - добавила эксперт. Чехия отправляет меньше газа в Словакию, в то время как Словакия получает больше газа из Украины, компенсируя сокращение из Чехии. "Таким образом, все перенаправлено без сокращения российских поставок в Европу", - подытожила Цыганкова.