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РИА Новости

Аналитик прокомментировал ситуацию с газопроводом Opal

23:16 18.09.2019
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с газопроводом Opal усиливает давление на Россию в вопросе подписания нового контракта на транзит газа в Евросоюз через Украину, считает старший газовый аналитик информационно-аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение и теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. В четверг в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры на министерском уровне РФ, Украины и ЕК о продолжении транзита российского газа через Украину, контракт на который истекает в конце года. Еврокомиссия хотела бы, чтобы новый контракт был долгосрочным и учитывал законодательство ЕС.
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Отвечая на вопрос, повышает ли ситуация с Opal шансы создания нового долгосрочного контракта на транзит через Украину и усилит ли это позиции ЕС и Украины на переговорах, эксперт сказала: "Здесь ответ - да". "С сокращением (поставок через) Opal Россия теперь еще больше зависит от украинского транзита. Как мы видим сейчас, это сокращение по Opal просто-напросто компенсируется увеличением потоков (газа) через Украину. Таким образом, это решение оказывает большее давление на Россию в вопросе подписания соглашения, особенно в ситуации, когда "Северный поток-2", вероятно, не будет построен вовремя к началу 2020 года", - пояснила она.
Цыганкова отметила, что спустя несколько дней после вступления в силу решения суда об Opal, не наблюдается особого влияния на общие объемы поставок российского газа в Европу, так как при сокращении прокачки через эту трубу Россия поставляет больше газа по украинскому маршруту.
"На немецко-чешской границе (Opal Brandov) мы видим, что с 14 сентября потоки сократились. Тем не менее, вхождение потоков в Opal на Грайсвальде в Германию сократилось лишь незначительно - на 20%, теперь больше газа, который поступает в Opal, остаётся в Германии, вместо того, чтобы отправляться дальше в Чехию", - добавила эксперт. Чехия отправляет меньше газа в Словакию, в то время как Словакия получает больше газа из Украины, компенсируя сокращение из Чехии. "Таким образом, все перенаправлено без сокращения российских поставок в Европу", - подытожила Цыганкова.
Газопровод OPAL
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Газопровод OPAL
"Сокращение в Opal, безусловно, указывает на необходимость того, чтобы "Северный поток-2" заработал", - отметила Цыганкова. "Будет важно следить за тем, какое регулирование будет применено к газопроводу Eugal, который пойдёт параллельно с Opal и должен доставлять газ из "Северного потока-2" к границе Германии и Чехии. Пока что заявлено, что решение по Opal не влияет на регулирование Eugal", - заключила эксперт.
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Мария КнязеваOPAL (газопровод)РоссияУкраинаЭкономика
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