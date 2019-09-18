"Булгартрансгаз" и Arkad подписали договор о продолжении "Турецкого потока"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. "Булгартрансгаз" и консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering в среду пописали контракт на 1,102 миллиарда евро на строительство и введение в эксплуатацию газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока", говорится в заявлении на сайте "Булгартрансгаз".

"Сегодня, 18 сентября 2019 года, в присутствии премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и министра энергетики Теменужки Петковой "Булгартрансгаз" и консорциум Arkad подписали контракт на поставку необходимых материалов и оборудования, на инвестиционное проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию расширения газотранспортной инфраструктуры от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы", - говорится в заявлении.

Согласно предварительному плану, длина магистрального газопровода "Балканский поток" составит около 474 километров, диаметр - 1200 миллиметров. Маршрут ветки "Турецкого потока" будет проходить через 11 областей страны.

По условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 615 дней, в первые 250 календарных дней должен быть построен участок протяженностью 308 километров от компрессорной станции "Польски Сеновец" в муниципалитете Польски Трамбеш до болгаро-сербской границы, соответствующее разрешение на строительство уже выдано министерством регионального развития и вступило в силу.

В оставшийся срок действия договора должны быть построены остальные 166 километров газопровода от компрессорной станции "Польски Сеновец" до села Златина в Варненской области близ Черного моря, где он будет связан с уже существующей газотранспортной инфраструктурой "Булгартрансгаза". Отмечается, что проект имеет стратегическое значение для Болгарии и "Булгартрансгаз" обязуется выполнить все необходимые действия для его реализации в строгом соответствии с действующим законодательством Болгарии и ЕС.

Как отметил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, с этого момента начинается строительство данного проекта. "Пока некоторые нас спрашивали об отношениях с соседями, с Россией, с Саудовской Аравией, сегодня был подписан договор. 90% труб для "Турецкого потока" уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе, финансирование обеспечено, 308 километров газопровода будет построено до конца января 2020 года", - цитируются слова Борисова в релизе Минпромторга РФ.