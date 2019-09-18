Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС состоится в 2020 году

МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Гродненской области Белоруссии Владимир Кравцов заявил, что в начале 2020 года должен произойти физический пуск первого блока Белорусской АЭС с выдачей энергомощности в сеть.
"Работы по первому блоку практически близятся к финишу: там уже идут пусконаладочные работы, испытания различных узлов, технологий, которые там заложены. Пока руководство генерального подрядчика, а это российская корпорация "Росатом", что они в установленные сроки обеспечат завершение строительства первого блока атомной станции. Это начало следующего года, по всем планам, должен произойти физический пуск и уже с выдачей конкретной мощности", - сказал губернатор в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в среду вечером.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островцом в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчик строительства - "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Ранее заявлялось, что первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.