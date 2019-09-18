Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС состоится в 2020 году

"Работы по первому блоку практически близятся к финишу: там уже идут пусконаладочные работы, испытания различных узлов, технологий, которые там заложены. Пока руководство генерального подрядчика, а это российская корпорация "Росатом", что они в установленные сроки обеспечат завершение строительства первого блока атомной станции. Это начало следующего года, по всем планам, должен произойти физический пуск и уже с выдачей конкретной мощности", - сказал губернатор в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в среду вечером.