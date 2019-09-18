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РИА Новости

Клинцевич назвал претензии Эстонии к России об "оккупации" ничтожными

23:05 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости в среду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Вчера, 18:53РИА Новости
Юрист прокомментировал претензии Эстонии о "советской оккупации"
"Даже как-то неудобно за своих соседей. Мы уже тысячу раз объясняли, что претензии Эстонии не только ничтожны в юридическом плане, но и абсолютно аморальны. Советский Союз финансировал свои прибалтийские республики в ущерб исконно русским территориям, которые откровенно недополучали", - отметил Клинцевич.
Он отметил, что если вспомнить историю России, то у нее никогда не было колоний в западном понимании этого слова. Мы вкладывали в территории, которые присоединялись к России в силу различных обстоятельств, а не вытягивали из них соки, сказал сенатор.
"Думаю, что на это раз нужно ответить главе МИД Эстонии предельно жестко: хватит заниматься попрошайничеством. Вы ничего от нас не получите", - заключил парламентарий.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
17 сентября, 17:10РИА Новости
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об "оккупации"
По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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