Клинцевич назвал претензии Эстонии к России об "оккупации" ничтожными

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости в среду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".

"Даже как-то неудобно за своих соседей. Мы уже тысячу раз объясняли, что претензии Эстонии не только ничтожны в юридическом плане, но и абсолютно аморальны. Советский Союз финансировал свои прибалтийские республики в ущерб исконно русским территориям, которые откровенно недополучали", - отметил Клинцевич.

Он отметил, что если вспомнить историю России, то у нее никогда не было колоний в западном понимании этого слова. Мы вкладывали в территории, которые присоединялись к России в силу различных обстоятельств, а не вытягивали из них соки, сказал сенатор.

"Думаю, что на это раз нужно ответить главе МИД Эстонии предельно жестко: хватит заниматься попрошайничеством. Вы ничего от нас не получите", - заключил парламентарий.

Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.