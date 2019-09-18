Запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2021 год

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Запуск южнокорейского спутника дистанционного зондирования Земли CAS500-2 с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур перенесен с 2020 года на начало 2021 года.

Ранее сообщалось, что южнокорейские спутники CAS500-1 и CAS500-2 полетят в космос в апреле и июле 2020 года.

В видео отмечается, что запуск четырех южнокорейских спутников типа CubeSat в качестве попутной нагрузки планируется в начале 2021 года.

"Эти космические аппараты будут запущены уже в рамках нашего следующего коммерческого пуска с основной полезной нагрузкой в виде космического аппарата CAS500-2", - сказал в видео генеральный директор компании "Главкосмос пусковые услуги" Александр Серкин.

О контрактах на запуск двух южнокорейских спутников было объявлено компанией "Главкосмос" (дочка "Роскосмоса") в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат". Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI, спутник CAS500-2 - компании Korea Aerospace Industries.