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РИА Новости

Запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2021 год

23:03 18.09.2019 (обновлено: 23:04 18.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Байконура
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с Байконура
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Байконура. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Запуск южнокорейского спутника дистанционного зондирования Земли CAS500-2 с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур перенесен с 2020 года на начало 2021 года.
Это следует из видео, размещенного на YouTube-канале телестудии "Роскосмоса" "Роскосмос ТВ".
Ранее сообщалось, что южнокорейские спутники CAS500-1 и CAS500-2 полетят в космос в апреле и июле 2020 года.
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В видео отмечается, что запуск четырех южнокорейских спутников типа CubeSat в качестве попутной нагрузки планируется в начале 2021 года.
"Эти космические аппараты будут запущены уже в рамках нашего следующего коммерческого пуска с основной полезной нагрузкой в виде космического аппарата CAS500-2", - сказал в видео генеральный директор компании "Главкосмос пусковые услуги" Александр Серкин.
О контрактах на запуск двух южнокорейских спутников было объявлено компанией "Главкосмос" (дочка "Роскосмоса") в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат". Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI, спутник CAS500-2 - компании Korea Aerospace Industries.
Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).
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Байконур (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосЮжная КореяРИА Наука
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