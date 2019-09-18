Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T23:32Z
https://ria.ru/20190918/1558829840.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149792/88/1497928812_0:24:2049:1176_1036x0_80_0_0_dfba3b29ef2ad12e6040292db076d33f.jpg
РИА Новости

Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты

22:50 18.09.2019 (обновлено: 23:32 18.09.2019)
60862
© Фото : DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото : DoD / Glenn Fawcett
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео не удивлен, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не смогли отразить ракетную атаку на нефтяные месторождения.
По словам дипломата, подобные системы работают "с переменным успехом".
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Вчера, 20:15РИА Новости
Тегеран отреагировал на обвинения Эр-Рияда в атаке на нефтяные объекты
"Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели", — сказал Помпео.
При этом госсекретарь в очередной раз обвинил Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты.
Ранее президент Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские С-300 или С-400 для защиты важных объектов королевства.

Нападение на месторождения

В субботу несколько объектов нефтегазовой компании Saudi Aramco подверглись нападению беспилотников и ракетному обстрелу. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе коалиции арабских государств. Несмотря на это, американские власти обвинили в случившемся Иран.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
17 сентября, 08:00РИА Новости
Саудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки
В Тегеране эти обвинения назвали ложью. Официальный представитель правительства Исламской Республики подчеркнул, что случившееся наносит вред всему региону и не входит в интересы Ирана. Помимо этого, в Тегеране отметили, что обвинения Вашингтона уже стали традицией и не вызывают удивления.
376102817111220
Обсудить 122
Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАСаудовская АравияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Ранее президент Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские С-300 или С-400 для защиты важных объектов королевства." - и получили отказ, потому что система амеров работает лучше.
18 сентября, 22:59
ПСПетр Симонов
42272203204
Боевой опыт применения старенькой с-125, «оса» против «умных ракет томагавков», потому что Сирия не закупала с-300 и с-400. Из 105 выпущенных по Сирии ракет в цель попали 22 штуки , эффективность советской ПВО 70-х годов против современных томагавков 80%. С-125 и «оса» это системы ПВО СССР 40-летней давности ria.ru/20180425/1519388886.html
19 сентября, 00:42
РСРоман Славянский
312771011026
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
РИА
Новости
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
В НАТО рассказали о существовании "моря Азимова"
Генерал Джозеф Данфорд
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
Лента
новостей
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
Все главы администраций Крыма ушли в отставку
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Тегеран отреагировал на обвинения Эр-Рияда в атаке на нефтяные объекты
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
04:23Задержанные суда КНДР приведут в приморскую Находку не раньше пятницы
04:05Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим, пишут СМИ
Лента новостейМолния