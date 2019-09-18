Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео не удивлен, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не смогли отразить ракетную атаку на нефтяные месторождения.

По словам дипломата, подобные системы работают "с переменным успехом".

"Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели", — сказал Помпео.

При этом госсекретарь в очередной раз обвинил Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты.

Ранее президент Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские С-300 или С-400 для защиты важных объектов королевства.

Нападение на месторождения

В субботу несколько объектов нефтегазовой компании Saudi Aramco подверглись нападению беспилотников и ракетному обстрелу. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе коалиции арабских государств. Несмотря на это, американские власти обвинили в случившемся Иран.